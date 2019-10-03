Школьники из регионов проедут по "Золотому кольцу"

Москва, 3 октября. "Золотое кольцо" – одна из программ Национального проекта "Культура", в рамках которой дети из разных регионов России путешествуют по своей стране. Всего за три осенних месяца проедут по "Золотому кольцу" 2 350 детей из 42 регионов. На маршруте уже побывали дети из Республик Марий Эл, Калмыкии, Крым, Пензенской области, Алтайского Края и Удмуртии. Туроператоры Российского Союза Туриндустрии продолжают принимать и знакомить детей с культурным, архитектурным и историческим наследием.

Программа включает не только музеи, но и усадьбы, экскурсии по театрам и мастер-классы. Дети посещают с экскурсией Сергиев Посад и архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой Лавры, Переславль-Залесский, Ростовский Кремль, музей-усадьбу Некрасова "Карабиха" с экскурсией по самой усадьбе и паркам. В Ярославле, помимо обзорной экскурсии, школьники посещают творческий центр Эмалиус" – коллекция картин в технике "горячая эмаль" и мастер-класс, где они создают свою художественную работу и после обжига в печи забирают ее с собой, а также Академический театр им. Ф. Волкова – узнают историю основания первого русского театра и о его современной жизни. В Москве – знакомство со столицей на обзорной экскурсии, пешеходная экскурсионная прогулка по Красной площади и парку "Зарядье", по Поклонной горе с посещением музея Великой Отечественной Войны. И особенный сюрприз для детей – экскурсия по Большому театру. Посещая залы, ложи и реконструированные исторические интерьеры, дети узнают о центре российской оперы и балета с момента основания и до наших дней.

Для участников программы Российский Союз Туриндустрии устроил творческий конкурс. Победители в номинации "Эссе" и "Презентации" получат по iPAD с доставкой прямо в свой регион. Конкурс прозрачный для всех – все работы участники сами размещают на странице портала "Каникулы" в сети ВКонтакте.

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