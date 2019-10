В Институте арабского мира открылась выставка сокровищ древнего "перекрестка цивилизаций"

ПАРИЖ, 8 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Сегодня на территории престижного Института арабского мира (Institut du monde arabe (IMA) в Париже состоялось открытие организованной Королевской комиссией Саудовской Аравии по делам региона Аль-Ула (Royal Commission for AlUla (RCU)) выставки под названием "AlUla, Wonder of Arabia" (Аль-Ула: аравийское чудо).

Чтобы просмотреть мультимедийные материалы, связанные с этим пресс-релизом, нажмите: https://www.multivu.com/players/uk/8622251-institut-du-monde-arabe-exhibition-alula/.

Выставка стала результатом международного сотрудничества между Королевской комиссией по делам Аль-Улы и Институтом арабского мира под руководством Жака Ланга. Мероприятие организовано при поддержке Французского агентства по вопросам развития Аль-Улы (AFALULA), возглавляемого Жераром Местралле.

Министр культуры Королевства Саудовская Аравия и глава RCU Его Высочество принц Бадр бин Абдалла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд, министр культуры Франции Франк Ристер и президент IMA Жак Ланг открыли выставку в присутствии почетных гостей из сфер археологии, искусства, культуры и охраны природного наследия, в число которых вошли архитектор Жан Нувель и генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова.

Черпая вдохновение у первых исследователей и археологов, открывавших древнюю цивилизацию Аль-Улы, кураторы выставки - д.н. Лайла Нейме и Абдулрахман Алсухайбани, - работали, не покладая рук, чтобы представить это аравийское чудо миру.

Редкие археологические объекты, увлекательный мультимедийный контент и работы известного фотографа Яна Артюса-Бертрана знакомят посетителей с удивительными природными красотами и богатым культурным наследием оазиса.

Чтобы подчеркнуть значимость этого памятника мировой истории, к открытию выставки была приурочена и публикация Культурного манифеста Аль-Улы. Документ четко определяет направления долгосрочного развития региона, формулируя обязательства Королевской комиссии по созданию на территории оазиса экологически устойчивого туристического центра, представляющего собой музей под открытым небом и предлагающего увлекательные возможности для новых открытий.

Разностороннее и широкомасштабное культурное развитие Аль-Улы затронет историческое и природное наследие оазиса, а также предоставит активную поддержку созданию художественного и культурного продукта в стремлении дать стимул новой креативной экономике региона.

Согласно Культурному манифесту, приоритетными направлениями деятельности Комиссии являются сохранение исторических богатств региона наряду с повышением квалификации текущих и будущих обитателей Аль-Улы, являющихся не только хранителями сокровищ славного прошлого оазиса, но и основой будущей динамичной экономики и процветающего общества в этом регионе.

В число многочисленных достопримечательностей, которые предполагается создать на территории Аль-Улы, входят Музей черного базальта, вдохновленный уникальными формациями вулканической скальной породы; Вади Аль-Фанн - Долина искусств - амбициозная коллекция работ современного графического искусства и скульптуры на фоне экстраординарного ландшафта Аль-Улы, - и Музей Хегры, посвященный быту и наследию набатеев, чья южная столица некогда находилась на территории нынешнего Королевства.

Расположенный в северо-западной части Саудовской Аравии, на "перекрестке" между Востоком и Западом, оазис Аль-Ула на протяжении тысячелетий служил домом для многочисленных цивилизаций. Посетители выставки отправятся в увлекательное путешествие по природным и историческим чудесам региона. На этом пути их ждут древние североаравийские королевства Дадан и Лихьян, а также набатейский город Хегра - первый объект мирового культурного наследия ЮНЕСКО на территории Саудовской Аравии.

Его Высочество принц Бадр бин Абдалла бин Мухаммед бин Фархан Аль Сауд отметил: "Квинтэссенцией существования Аль-Улы неизменно является взаимосвязь между историческим наследием, искусством и природой. Открытие этой выставки и публикация Культурного манифеста Аль-Улы служит своеобразным призывом ко всему миру: давайте вместе сохранять наше наследие, устанавливая баланс между амбициями и ответственностью, создавать новый этап нашей общей истории, который войдет в копилку сокровищ для будущих поколений человечества".

Глава французского агентства по развитию Аль-Улы AFALULA Жерар Местралле, в свою очередь, подчеркнул: "Культурный манифест предоставляет нам беспрецедентную возможность вписать новую главу в историю оазиса и его обитателей, обеспечив одновременно деликатное и эффективное культурное развитие этого уникального региона как объекта мирового культурного и исторического наследия. Соглашение между правительствами Франции и Королевства Саудовская Аравия, подписанное в Париже в апреле 2018 года, отражает эту же идею и гарантирует, что уже в ближайшие годы Аль-Ула и внешний мир станут значительно ближе друг к другу".

Президент IMA и бывший министр культуры Франции Жак Ланг добавил: "Презентация столь амбициозного начинания здесь, в Париже - международном центре культуры и искусств, - стала мощным символом открытости и универсальности. Аль-Ула - поистине уникальный проект, и залогом его успеха являются кураторы выставки - д.н. Лайла Нейме и Абдулрахман Алсухайбани, которые, черпая вдохновение у первых исследователей и археологов, открывших древнюю цивилизацию Аль-Улы, сделали все возможное, чтобы представить это аравийское чудо миру.

Редкие археологические объекты, увлекательный мультимедийный контент и работы известного фотографа Яна Артюса-Бертрана знакомят посетителей с удивительными природными красотами и богатым культурным наследием оазиса. IMA гордится возможностью предоставить платформу для проведения столь значимого мероприятия".

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1007111/Experience_AlUla.mp4

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1007113/Above_AlUla.mp4