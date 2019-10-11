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Risen Energy получила заказ на поставку модулей для малазийских электростанций

НИНБО (NINGBO), Китай, 11 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Китайский производитель солнечных панелей Risen Energy Co., Ltd. недавно сообщил о получении заказа на поставку высокоэффективных солнечных модулей общей мощностью 150 МВт для нужд электростанций в Малайзии. В церемонии подписания соответствующего соглашения приняла участие министр энергетики, науки, технологий, окружающей среды и изменения климата Малайзии Ё Би Бинь (Yb Yeo Bee Yin). Для Risen Energy это не только крупнейший на сегодняшний заказ от малазийского клиента, но и самый масштабный зарубежный проект создания плавучей электростанции.

The signing ceremony

Для каждого объекта, предусмотренного условиями соглашения, китайская компания поставит высокоэффективные модули Jaeger 144 с выходной мощностью до 395 Вт. Поставка модулей будет осуществляться отдельными партиями, начиная с этого месяца. Завершить весь проект планируется к июню 2020 года.

Президент компании Risen Energy Се Цзянь (Xie Jian) прокомментировал: "Для нас Малайзия является одним из ключевых развивающихся рынков, располагающих обильными световыми ресурсами, а также благоприятным для нашей отрасли политическим климатом. Мы очень рады принять участие в этом проекте. Чтобы обеспечить беспроблемное функционирование станции после ввода в эксплуатацию, мы планируем оборудовать объект нашими модулями Jaeger, успешно доказавшими свою стойкость к деградации, вызываемой солнечным светом (LID) и высокой температурой (LeTID). Оптимизированные модули этой линейки эффективно уменьшают количество участков повышенной тепловой энергии, а также нивелируют негативное воздействие экранирующего эффекта на их генерирующие характеристики. Характеризуясь невысокой себестоимостью владения и затратами на ручной труд, наши модули обеспечат владельцу станции снижение общей приведенной стоимости электроэнергии (LCOE) и более высокий уровень доходов".

Кроме Малайзии, в последнее время компания Risen Energy активно наращивает свое присутствие на ключевых для себя рынках США, Европы, Юго-Восточной и Центральной Азии, а также Азиатско-тихоокеанского региона. Весьма впечатляющих результатов китайскому производителю удалось достичь в Казахстане, Украине и в других регионах, охватываемых инициативой "Пояс и путь". Кроме того, Risen Energy наращивает темпы развития своего подразделения энергоаккумулирующих систем, работая над реализацией интегрированных концепций "фотовольтаика + хранение энергии" и "фотовольтаика + хранение энергии + зарядка". А разрабатываемые компанией решения для умных микросетей уже успешно применяются в коммерческих целях.

На фоне стабильного расширения своего глобального присутствия показатели валовых поступлений от продаж и чистой прибыли Risen Energy неуклонно растут. Согласно финансовому прогнозу предприятия на первые три квартала 2019 года, чистая прибыль должна составить 765-815 млн юаней (ок. 107-114 млн долл. США), что на 262,40% - 286,09% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1008955/Risen_Energy.jpg

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