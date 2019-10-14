Дубайский товарно-сырьевой центр вошел в рейтинг "Global Free Zone of the Year"

ДУБАЙ, ОАЭ, 14 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Дубайский товарно-сырьевой центр — крупнейшая в мире особая экономическая зона и департамент правительства Дубая по вопросам торговли и предпринимательства — получил премию Свободные экономические зоны мира 2019 года по мнению журнала FinancialTimes пятый год подряд. Кроме того, Дубайский товарно-сырьевой центр получил: "GlobalFreeZoneofTheYearforSMEs" (Свободные экономические зоны мира, поддерживающие малый и средний бизнес), "MiddleEastFreeZoneofTheYear" (Свободные экономические зоны Ближнего Востока) и "MiddleEastFreeZoneofTheYearforSMEs" (Свободные экономические зоны Ближнего Востока, поддерживающие малый и средний бизнес).

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Также fDi отметил центр следующими наградами: "TheThoughtLeadershipAward" за доклад "Будущее торговли", серию "DMCCKnowledge" и международную стратегию взаимодействия; "TheMarketingSloganAward" за рекламный слоган "Созданы торговать"; и "TheExpansionsAward" в качестве признания за большое количество участников центра, развившихся в свободной экономической зоне.

«Дубайский товарно-сырьевой центр прилагает значительные усилия по созданию торговой площади, снимающей барьеры и способствующей взаимодействию. Наш подход предусматривает нацеленность на покупателя, и сегодня мы гордимся тем, что смогли помочь более 16 000 компаниям в развитии бизнеса», — говорит исполнительный директор и председатель Дубайского товарно-сырьевого центра Ахмед бин Сулейм (AhmedBinSulayem). «Официальное признание в качестве первой свободной экономической зоны мира — особенное событие, которое подтверждает, что наша стратегия работает. В дальнейшем мы планируем улучшить коммерческую экосистему и способствовать развитию амбициозных компаний, входящих в эту зону», — добавил он.

В 2019 году на конкурс были номинированы 85 свободных экономических зон мира, оценка которых проводилась по определенному набору критериев.

«Непрерывный успех центра является свидетельством его динамичного, инновационного и перспективного подхода, который помогает ему поддерживать темп в условиях жесткой конкуренции. Мы поздравляем Дубайский товарно-сырьевой центр с этим достижением», — отметил главный редактор журнала fDi Кортни Фингар (CourtneyFingar).

Свободная экономическая зона Дубайского товарно-сырьевого центра привлекает инициативные компании, число которых выросло в 2018 году на 1800, а в первой половине 2019 года на 1000 организаций. В течение последнего десятилетия ежегодный рост дохода Дубайского товарно-сырьевого центра составляет 30%, что способствует привлечению прямых иностранных инвестиций в Дубай, обеспечивая компаниям доступ к наиболее интенсивно развивающимся рынкам.

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