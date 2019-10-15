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CleverTap завершила раунд финансирования серии С привлечением $35 млн

Tiger Global Management и Sequoia Capital India нарастили масштабы инвестиций в передовую платформу для привлечения и удержания пользователей мобильных приложений

МАУНТИН-ВЬЮ (MOUNTAIN VIEW), Калифорния, 15 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- CleverTap, ведущая ИИ-платформа управления жизненным циклом клиентов и удержанием пользователей, сегодня сообщила о завершении раунда привлечения инвестиций серии С. Полученные средства позволят платформе нарастить темпы собственного развития в качестве мирового лидера сферы маркетинга мобильных приложений. Ежегодно, начиная с 2015 года, увеличивая масштабы своей деятельности на 250%, CleverTap планирует использовать привлеченные инвестиции для строительства нового инженерного хаба в США, оснащения своей передовой платформой расширенными прогностическими способностями и обеспечения реализации агрессивной стратегии завоевания новых рынков.

CleverTap

Раунд финансирования серии С возглавили уже существующие инвесторы Clever Tap - Tiger Global Management и Sequoia India. В результате объем внешних инвестиций, полученных платформой с начала 2019 года, возрос до 61 млн долл. США. За этот же период оценочная стоимость компании увеличилась более чем вдвое - с 150 млн до 385 млн. долл. США.

"Компании-лидеры отлично знают, что главным стимулом для роста прибыльности в сфере мобильных приложений является активное удержание пользователей и повышение ценности жизненного цикла клиентов в долгосрочной перспективе, - прокомментировал генеральный директор платформы Сунил Томас (Sunil Thomas). - Мы занимаем уникальную позицию для создания целостного решения, не только предоставляющего полезные в практическом смысле потребительские инсайты, но и дающего правильный посыл для повышения степени вовлеченности пользователей на основании данных о реальной активности - и все это в необходимом масштабе. Новый раунд финансирования позволит CleverTap помочь большему числу компаний в достижении их целей удержания пользователей и создании долгосрочных взаимоотношений с клиентами". 

Платформа управления жизненным циклом клиентов и удержанием пользователей CleverTap использует алгоритмы машинного обучения, предоставляя продуманный набор инструментов, позволяющий брендам конвертировать, привлекать, удерживать и расширять собственную базу мобильных пользователей. Этим популярным решением уже пользуется ряд передовых организаций мира в самых различных отраслях. Только за последние 2 года число пользователей платформы увеличилось более чем вдвое. В среднем, платформа ежедневно обрабатывает свыше восьми миллионов пользовательских операций. Своим клиентам CleverTap уже принесла свыше 2 млрд долл. США дополнительного дохода. На сегодняшний день, платформа работает с более чем миллиардом девайсов и 8 000 пользовательских приложений в 100 странах мира.

"Сегодня на рынке ощущается явный дефицит эффективных решений, способных обеспечивать достижение необходимых бизнес-результатов с точки зрения перевода клиентской базы на мобильные технологии, удержания существующих и привлечения новых пользователей, - прокомментировал управляющий директор Sequoia Capital India LLP Мохит Бхатнагар (Mohit Bhatnagar). - CleverTap решает значительную проблему маркетологов, предлагая им платформу для удержания пользователей, позволяющую многократно увеличивать ценность жизненного цикла клиентов и обеспечивать рост в долгосрочной перспективе".

Компания планирует концентрировать свои усилия на расширении своего глобального присутствия и разработке новых продуктов. Средства будут направлены на привлечение новых специалистов по инженерно-техническим разработкам, продажам и маркетингу в США, Латинской Америке, Европе и Азии, что позволит платформе укрепить свои лидерские позиции в технологическом секторе и эффективнее продвигать свои услуги на новых территориях.

Чтобы узнать больше или запланировать личную ознакомительную презентацию, посетите веб-сайт clevertap.com.

О компании CleverTap

CleverTap - ведущая платформа управления клиентской активностью и удержанием пользователей, позволяющая извлекать максимальную ценность из жизненного цикла клиентов. Свыше 8 000 потребительских брендов  по всему миру, включая Vodafone, Star, Sony, Discovery, Fandango LATAM, Carousell и Gojek доверяют CleverTap в вопросах стимулирования активности и удержания собственных клиентов с последующим ростом долгосрочной прибыльности. CleverTap осуществляет свою деятельность при финансовой поддержке ведущих фирм венчурного капитала, включая Sequoia India, Tiger Global Management, Accel и Recruit Holdings. Представительства компании работают в Сан-Франциско, Сиэтле, Лондоне, Сингапуре и Мумбаи. Больше информации - на clevertap.com . Следите за новостями платформы в LinkedIn  и Twitter 

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