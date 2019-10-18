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Klaytn приветствует 8 новых партнеров по прикладному применению блокчейн-технологий

Разрабатываемый блокчейн-подразделением южнокорейского Интернет-гиганта Kakao, Ground X, проект Klaytn является публичной блокчейн-платформой, основная сеть которой была запущена в июне этого года

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 18 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Передовой блокчейн-проект Klaytn, возглавляемый южнокорейским Интернет-гигантом Kakao, сегодня сообщил о присоединении 8 новых блокчейновых проектов в качестве сервисных провайдеров Klaytn для дальнейшего распространения технологий блокчейна в глобальном масштабе.

Ориентированная на создание готовых к использованию сервисов на базе блокчейна платформа Klaytn сотрудничает с перспективными блокчейн-проектами в различных отраслях промышленности и бизнеса, располагающими обширной пользовательской базой. Свыше десятка партнеров, ранее присоединившихся к платформе Klaytn, уже запустили собственные блокчейн-сервисы, а остальные готовятся к запуску в будущем году.

Проект "STARTnet" под управлением корейской инициативы "ARTWA Platfrom", направленной на популяризацию искусства, ориентирован на поддержку молодых творцов и внедрение инноваций в арт-индустрии. Его задача заключается в создании прозрачного художественного рынка путем предоставления творческим деятелям права защищать плоды собственного труда. Проект также предоставляет удобные и полезные сервисы и консультации всем заинтересованным в мире искусств.

Разработанный корейской социальной платформой "0.8Ls" на базе больших данных проект "LITER" также будет функционировать во взаимодействии с Klaytn. Применяя механизм блокчейн-поощрений к своей базе из более чем 600 000 существующих пользователей по всему земному шару, LITTER будет предоставлять справедливое вознаграждение за отзывы о продуктах и сервисах.

"GoodMorning" - платформа для маркетинга и распределения данных, повышающая коммерческую ценность и формирующая индекс надежности различных информационных и социальных сетей, принадлежащих частным пользователям.

Логистический сервис "Dkargo" на базе блокчейна также сообщил о своих планах сотрудничать с Klaytn. Представляя новые услуги, выходящие за рамки традиционных грузоперевозок, Dkargo стремится создавать эффективную сеть и содействовать росту всей логистической отрасли.

В число других именитых партнеров проекта входят медицинский блокчейн-сервис "LOON", ориентированный на поддержание физиологического здоровья женщин; платформа "Monopoly", предоставляющая инвестиционную информацию о рынке коллекционирования, включая предметы искусства, вино и ювелирные изделия; "Spl.yt" - децентрализованный протокол электронной коммерции для глобальной системы управления запасами и аффилированного маркетинга на различных рынках; и сервис проектирования смарт-контрактов "TUNE Token" для титулованной американской музыкальной платформы "Cre8tor.app", предоставляющей вознаграждение всем участникам процесса создания и дистрибуции музыкального контента, одновременно обеспечивая прозрачную систему роялти.

"Klaytn сотрудничает с успешными фирмами, разрабатывающими и внедряющими сервисы, работающие на благо миллионов пользователей, и этого сотрудничество позволит нам внести совместный вклад в создание удобной и понятной блокчейн-инфраструктуры", - отметил Джейсон Хан (Jason Han), генеральный директор компании Ground X, руководящей процессами создания и функционирования Klaytn. "Вместе с сервисными партнерами Klaytn выведет блокчейн-индустрию на новый уровень, делая акцент на создании практичных и реальных прикладных сценариев, что и является следующей ключевой задачей для нашей отрасли".

О платформе Klaytn  (https://www.klaytn.com/)

Klaytn - публичная международная блокчейн-платформа, за разработку которой отвечает Ground X - блокчейн-подразделение ведущей южнокорейской Интернет-компании Kakao. Ориентированная на предоставление сервисов блокчейн-платформа предоставляет своим пользователям интуитивно понятную и удобную среду для разработки программных продуктов. В ее основе лежат принципы надежности и стабильности с существенным развитием сервисов для массового внедрения.  Платформа обеспечивает возможность оперативного создания масштабных приложений для решения реальных задач, позволяя конечным потребителям использовать все возможности своих сервисов даже при отсутствии какого-либо опыта в сфере блокчейна или криптовалют.

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