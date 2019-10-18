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ZTE удостоена премии "За выдающиеся достижения в сфере 5G" на Конгрессе SDN/NFV

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 18 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), крупный международный поставщик телекоммуникационных решений, а также корпоративных и потребительских технологий для мобильного Интернета, сообщила о получении премии "За выдающиеся достижения в сфере 5G" (5G Excellence Award) за решение ZTE Common Edge. Награда была вручена китайскому разработчику в рамках проходящего в Гааге Международного конгресса SDN/NFV. Решение Common Edge стал единственным продуктом 5G, получившим награду на конгрессе.

Разработка ZTE использует передовую двухъядерную технологию (ВМ + контейнер) для создания распределенного 5G-облака нового поколения. В решении применяются интегрированное аппаратное обеспечение и различные типы самоадаптивных ускорителей, что отвечает потребностям всех сценариев для сетей 5G. Посредством внедрения ИИ-системы и взаимодействия в формате "облако-периферия" и "периферия – периферия", решение Common Edge обеспечивает вычислительный потенциал, необходимый для поддержки всех сервисов, и осуществляет интеллектуальную оптимизацию сети.

Данное решение  значительно изменяет закрытую архитектуру традиционной телекоммуникационной сети, открывая сторонним приложениям доступ к инфраструктуре пограничной сети и возможностям аппаратного ускорения, разгрузки пограничной сети, а также восприятия беспроводной сети. Разработка использует все возможности беспроводной сети и ускоряет процесс внедрения инновационных сервисов в отраслевых вертикалях, тем самым сокращая сквозные задержки во взаимодействии между пользователем и поставщиком услуг, что, в свою очередь, приводит к повышению качества обслуживания потребителей.

Ориентированное на решение будущих проблем эксплуатационно-технического обслуживания, сопряженных с масштабным внедрением технологий МЕС, ZTE Common Edge способно буквально одним нажатием на клавишу внедряться в прикладные сценарии отраслевых вертикалей с автоматическим конфигурированием МЕС. Благодаря унифицированному управлению пограничной сетью и интеллектуальному эксплуатационно-техническому обслуживанию, данная технология позволяет обслуживать пограничные сети в автоматическом режиме без вмешательства технического персонала, что заметно сокращает эксплуатационные расходы.

Решение Common Edge от ZTE уже широко применяется в промышленном производстве, умных энергосетях, Интернете транспортных средств (IoV), развлекательном секторе и масс-медиа, охране общественной безопасности, образовании, здравоохранении, сфере финансов, сельском хозяйстве и т.д. Разработка ориентирована на промышленные сценарии "1+4", т.е. доступность возможностей беспроводных сетей+большие видео, IoV, интеллектуальное производство и энергоснабжение. Опираясь на свое решение Common Edge, компания ZTE осуществляет совместные проекты с участием более чем 100 стратегических партнеров и 200 промышленных пользователей.

ZTE является поставщиком современных телекоммуникационных систем, мобильных устройств и корпоративных технологических решений для потребителей, операторов, частных компаний и клиентов из государственного сектора. В рамках своей стратегии компания стремится предоставлять клиентам интегрированные комплексные инновации для повышения производительности и обеспечения дополнительной ценности по мере конвергенции телекоммуникационного и информационно-технологического секторов. Предприятие зарегистрировано на фондовых биржах Гонконга и Шэньчжэня (код акций Н: 0763.HK / код акций А: 000063.SZ). ZTE реализует свои продукты и сервисы в более чем 160 странах мира.

На сегодняшний день компания заключила 25 договоров о развертывании коммерческих сетей 5G на крупнейших рынках Европы, Азиатско-тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки. ZTE направляет десять процентов своей ежегодной прибыли на проектно-конструкторские разработки и играет ведущие роли в международных организациях, отвечающих за установление отраслевых стандартов.

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