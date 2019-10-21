Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Международный детский теннисный турнир Kinder+Sport Tennis Trophy International Master

МОНАКО, 21 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Подошел к концу большой международный турнир, посвященный честной игре, уважению и дружбе: последние решающие сеты были сыграны 17–20 октября на кортах Monte-Carlo Country Club, где проводится турнир ATP.

The young tennis player of the Kinder+Sport Tennis Trophy

Финал в Монако стал кульминацией международного события, старт которому был положен в начале 2019 года. В турнире приняли участие 17 875 детей из 13 стран, среди них — АвстрияБеларусь, Болгария, Германия, Ирландия, Израиль, Италия, Люксембург, Мальта, Монако, Польша, Украина и Венгрия. Общее число турниров — не менее 172.

Количество участников растет, но дух мероприятия — уже третий год— остается прежним, отражая миссию и философию программы «Kinder®+SPORT Радость движения». Турнир Tennis Trophy — это не просто спортивное соревнование. Он пропагандирует такие ценности, как уверенность в собственных силах, мультикультурность, дружбу и уважение.

В 2019 году эти важные ценности поддержал выдающийся посол: хорватский теннисист Иван Любичич (Ivan Ljubičić), более известный под своим прозвищем «Любо», — бывший номер 3 в мировом рейтинге ATP.

Финальный этап занял четыре дня. Матчи провели 94 игрока в возрасте от 9 до 12 лет, победившие на национальных этапах в противостояниях друг с другом. Матчи проводились без судей. Юные игроки повеселились и проявили себя с лучшей стороны, руководствуясь кодексом честной игры и уделяя особое внимание образовательной составляющей турнира.

Было разыграно несколько призов, в том числе Fair Play Trophy, который достался юному теннисисту за проявленные им честность и спортивный дух.

Данная инициатива зародилась в 2006 году в Италии. В ее основе лежит формат, созданный теннисисткой Ритой Гранде (Rita Grande), бывшей чемпионкой Италии, при участии Kinder®+SPORT Радость движения. Проект направлен на популяризацию активного образа жизни и привитие любви к спорту у будущих поколений. В 2017 году инициатива стала международной. Ее цель — рассказать о положительных сторонах занятия спортом и радости движения на глобальном уровне.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт KinderJoyofmoving.com .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1013354/KinderSport_Tennis_Trophy.jpg

Реклама на ТАСС
Бутик-городки The Bicester Village Shopping Collection: будущее моды
В течение 20 дней в Bicester Village все внимание будет приковано к 30 самым перспективным дизайнерам одежды Великобритании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС