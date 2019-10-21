Международный детский теннисный турнир Kinder+Sport Tennis Trophy International Master

МОНАКО, 21 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Подошел к концу большой международный турнир, посвященный честной игре, уважению и дружбе: последние решающие сеты были сыграны 17–20 октября на кортах Monte-Carlo Country Club, где проводится турнир ATP.

Финал в Монако стал кульминацией международного события, старт которому был положен в начале 2019 года. В турнире приняли участие 17 875 детей из 13 стран, среди них — Австрия, Беларусь, Болгария, Германия, Ирландия, Израиль, Италия, Люксембург, Мальта, Монако, Польша, Украина и Венгрия. Общее число турниров — не менее 172.

Количество участников растет, но дух мероприятия — уже третий год— остается прежним, отражая миссию и философию программы «Kinder®+SPORT Радость движения». Турнир Tennis Trophy — это не просто спортивное соревнование. Он пропагандирует такие ценности, как уверенность в собственных силах, мультикультурность, дружбу и уважение.

В 2019 году эти важные ценности поддержал выдающийся посол: хорватский теннисист Иван Любичич (Ivan Ljubičić), более известный под своим прозвищем «Любо», — бывший номер 3 в мировом рейтинге ATP.

Финальный этап занял четыре дня. Матчи провели 94 игрока в возрасте от 9 до 12 лет, победившие на национальных этапах в противостояниях друг с другом. Матчи проводились без судей. Юные игроки повеселились и проявили себя с лучшей стороны, руководствуясь кодексом честной игры и уделяя особое внимание образовательной составляющей турнира.

Было разыграно несколько призов, в том числе Fair Play Trophy, который достался юному теннисисту за проявленные им честность и спортивный дух.

Данная инициатива зародилась в 2006 году в Италии. В ее основе лежит формат, созданный теннисисткой Ритой Гранде (Rita Grande), бывшей чемпионкой Италии, при участии Kinder®+SPORT Радость движения. Проект направлен на популяризацию активного образа жизни и привитие любви к спорту у будущих поколений. В 2017 году инициатива стала международной. Ее цель — рассказать о положительных сторонах занятия спортом и радости движения на глобальном уровне.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт KinderJoyofmoving.com .

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1013354/KinderSport_Tennis_Trophy.jpg