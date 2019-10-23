Покупатели Procter & Gamble защитят 2 тыс. га первозданного российского леса

Москва, 23 октября. Naturella, бренд в портфолио Procter & Gamble, объявил о старте сотрудничества с WWF России, в рамках которого передаст 1 рубль с покупки каждой упаковки продукта на проект Фонда охраны дикой природы России "Сохраним первозданные леса". В результате проекта в девяти российских регионах (Архангельская, Амурская, Иркутская области, республики Адыгея, Бурятия, Карелия, Коми, Красноярский и Приморский края) появятся 2 000 га первозданного леса Naturella, которые будут находиться под защитой WWF России.

"Для нас это не первая акция, в рамках которой мы призываем наших потребителей присоединиться к благотворительным и социальным проектам, – отмечает Сотириос Маринидис, глава P&G в Восточной Европе. – Бренды P&G в партнерстве с общественными организациями и крупнейшими ритейлерами объединяются с потребителями для решения актуальных проблем. Например, весной мы собрали сотни килограммов пластика, очищая парки в регионах России и черноморские пляжи вместе с тысячами волонтеров, а летом совместно с нашими покупателями передали Фонду охраны дикой природы 6 млн рублей на восстановление экосистемы бассейна реки Амур".

По словам Сотириоса Маринидиса, создавая подобные проекты, P&G стремится обеспечить простую и эффективную механику для потребителей, чтобы они могли внести свой вклад в значимые социальные инициативы в масштабе страны.

Глава P&G в Восточной Европе подчеркивает, что нынешний проект бренда Naturella больше остальных выделяет личный вклад каждого участника акции – зарегистрировавшийся покупатель автоматически станет "стражем" персональных 10 кв. м леса и получит электронный сертификат от WWF России с подтверждением своего статуса "Стража леса Naturella", с указанием региона и площади первозданного леса, охраняемой в рамках проекта от его лица.

Собранные в рамках акции средства будут переданы WWF России на финансирование Лесной программы по мониторингу сохранности участков лесов в зоне мораторных соглашений и предотвращению их уничтожения в результате антропогенного воздействия, включая незаконные вырубки. В том числе, будет проводиться сбор и анализ данных космоснимков, развитие работы с мораторными соглашениями, привлечение природоохранных НПО и эко-активистов в регионах, создание новых мораторных территорий и правовое закрепление защитного статуса мораторных участков леса в девяти регионах России. Результаты проекта будут представлены на сайте hcvf.ru, созданном WWF России в качестве базы данных и инструмента по сохранению лесов высокой природоохранной ценности.

Директор WWF России Игорь Честин положительно отмечает привлечение потребителей к природоохранной деятельности: "Создание стимулов к экологической сознательности – наша задача номер один сегодня. Никакие действия, направленные на защиту и сохранение природы, не будут успешными без развития ответственного потребления в массах. Когда бизнес использует масштабы своих брендов, а не просто донирует средства, получаются проекты, способные изменить устоявшиеся парадигмы".

К первозданным относятся леса, которые не испытали на себе существенного влияния человека, с ненарушенными природными процессами и отсутствием угрозы выживания редких видов растений и животных. Их характеризует отсутствие дорог, вырубок, поселений и наличие площади каждого лесного участка не менее 50 тыс. га. Первозданные леса важны не только для сохранения биологического разнообразия планеты, но и для регулирования климатического и водного режима, защиты почвы от деградации и полноводности рек.