В китайском Чжухае открылся 3-й Форум "Морского Шелкового пути 21-го столетия"

ЧЖУХАЙ (ZHUHAI), Китай, 24 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Утром 22 октября в китайском городе Чжухай состоялась церемония открытия 3-го Форума "Морского Шелкового пути 21-го столетия" по вопросам международного сотрудничества Китая (Гуандуна) (21st Century Maritime Silk Road China (Guangdong) International Communication Forum). В мероприятии приняли участие свыше 300 всемирно известных экспертов и ученых, руководителей крупных предприятий и представителей ведущих СМИ. Участники форума, проходившего под тематическим названием "Развитие региона Большого залива Гуандуна, Гонконга и Макао как стимул для интеграции Морского Шелкового пути", внесли свой "мудрый" вклад в диалог по вопросам сотрудничества и обмена между цивилизациями в новую эпоху.

Столица мероприятия, город Чжухай стремится к статусу крупного хаба Большого залива и активно продвигает концепцию интегрированного развития в регионе "Пояса и пути". Таким образом город следует актуальной мировой тенденции открытости и инноваций.

По словам вице-президента Китайского общества экономических реформ Фань Гана (Fan Gang), Морской Шелковый путь является важной частью инициативы "Пояса и пути", играя заметную роль в стимулировании развития КНР на фоне всеобщей глобализации. Углубленное сотрудничество с другими странами Морского Шелкового пути принесет Китаю и всему миру заметные преимущества с точки зрения экономического развития.

В последние годы двусторонние инвестиции между Поднебесной и странами "Пояса и пути" заметно активизировались. За первые восемь месяцев текущего года объем китайской торговли с этими государствами вырос на 10% в годовом исчислении. Eastcompeace Technology Co., Ltd., XH Smart Tech(China) Co., Ltd. и другие предприятия Чжухая успешно открыли собственные производственные и перерабатывающие базы в странах Юго-Восточной Азии. За последние пять лет Чжухай инвестировал реализацию 57 проектов в странах "Пояса и пути", вложив в них в общей сложности 156 млн долл. США.

Китайское решение, в основе которого лежат принципы обширных консультаций, интеграции, сотрудничества и развития, набирает популярность в странах региона, стремящихся к дальнейшему росту.

По мнению основателя Euro-China Forum Давида Госсе (David Gosset), примеры эффективного роста и усилия, приложенные к развитию региона Большого залива, несомненно помогли Китаю дать мощный стимул глобальному технологическому прогрессу.

Прославившийся на весь мир мост между Гонконгом, Чжухаем и Макао, открытый всему земному шару порт Гаолань и чрезвычайно востребованный Международный логистический канал, соединяющий Юго-Восточную Азию с Сычуанью, Гуйчжоу и Гуандуном, содействуют эффективному обмену специалистами и технологиями, циркуляции капитала и информации как внутри региона Большого залива, так и за его пределами, внося значительный вклад в реализацию инициативы "Пояс и путь".

Наследуя плоды прогресса, достигнутые за 40 лет политики реформ и открытости, Чжухай открывает новую главу в гармоничном обмене и инновационном сотрудничестве между Большим заливом и остальным миром.

И инновационный Китайско-израильский проект бизнес-акселератора, реализуемый властями Чжухая вместе с израильскими партнерами, и Китайско-израильская платформа защиты интеллектуальной собственности в сфере технологических инноваций, - первый в своем роде сервис, предоставляющий услуги в сфере научно-технологического обмена между двумя странами, - постепенно становятся площадками для распределения инновационных ресурсов и промышленной агломерации, обладающими международным влиянием и способствующими совместному научно-техническому прогрессу в странах "Пояса и пути".

Расположенный на чжухайском острове Хэнцинь Промышленный научно-технологический парк китайской традиционной медицины на базе сотрудничества между Гуандуном и Макао (GMTCM Park) активно укрепляет свои позиции в качестве международной "витрины" для демонстрации плодов инновационного партнерства в сфере традиционной китайской медицины между странами инициативы "Пояс и путь". Сегодня GMTCM Park сотрудничает с многочисленными организациями здравоохранения в странах, говорящих на португальском языке. В их числе - Министерство здравоохранения Республики Мозамбик и Главный департамент по вопросам питания и ветеринарии Португалии. Это партнерство направлено на содействие международной регистрации и торговле препаратами традиционной китайской медицины и товарами медицинского назначения.

Города Большого залива, в число которых входит и Чжухай, объединяют инновационный потенциал стран "Пояса и пути", следуя стратегии расширенной интернационализации и демонстрируя еще более новаторскую мотивацию.

Особое внимание участников Форума привлекли презентация новейших достижений в сфере медийной интеграции и совместная культурно-туристическая фотовыставка стран "Пояса и пути".

Инновации - важная движущая сила для развития и реализации инициативы "Пояс и путь". Цифровые технологии не только дали толчок открытой, беспрепятственной торговле, но и послужили стимулом для культурной интеграции и межличностного обмена.

Форум проводится в Чжухае вот уже три года подряд, помогая представителям различных стран, культур и исторических цивилизаций углублять взаимопонимание, популяризовать концепцию морского шелкового пути посредством обмена и взаимного обучения, стимулировать инновационные процессы путем взаимовыгодного сотрудничества.

За последние шесть лет предложенная Китаем инициатива "Пояс и путь" успела дать весьма обширные плоды, превратив прибрежный южно-китайский город Чжухай в настоящий хаб глобального партнерства.

"Темперамент и космополитизм Чжухая привлекают сюда талантливых ученых и специалистов из всех уголков земного шара. Город создает все условия для того, чтобы они могли посвятить себя научным исследованиям и созданию технологических инноваций. Уверен, что Чжухай ждет поистине блестящее будущее!", - отметил Сан Тханг (San Hoa Thang), член Австралийской академии технологических и инженерных наук.