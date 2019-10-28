Huawei получила октябрьскую премию Gartner Peer Insights Customers' Choice

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 28 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei стала обладателем октябрьской премии Gartner Peer Insights Customers' Choice в категории "Data Center Networking" (Сетевые технологии для ЦОД) . Китайский разработчик получает эту высокую награду уже во второй раз.

Gartner Peer Insights - продуманная платформа для оценки корпоративных ИТ-продуктов и сервисов на основании более чем 255 000 подтвержденных отзывов клиентов, охватывающих 355 рынков (по состоянию на июнь 2019 года). На рынках, где имеется достаточный объем данных, Gartner Peer Insights отмечает вендоров, получивших наивысшую оценку пользователей, премией Customers' Choice. Эта авторитетная награда вполне может считаться полезным дополнением к экспертной оценке, поскольку в ее основу положен опыт, приобретенный пользователями в процессах внедрения и эксплуатации того или иного решения.

Компания Huawei осуществляет активную деятельность на рынках сетевых продуктов для ЦОД. С момента запуска в 2012 году разработанное Huawei решение CloudFabric Data Center Network Solution было успешно внедрено в более чем 7 800 дата-центрах в 120 странах мира. Благодаря колоссальному количеству положительных отзывов и высоким оценкам от пользователей, Huawei получает премию Garner Peer Insights Customers' Choice во второй раз подряд. Мы уверены, что премия также подтверждает твердые позиции компании в отрасли сетевых решений для ЦОД, а также наш обширный опыт в реализации крупномасштабных коммерческих проектов.

В этом году компания Huawei представила первый в отрасли коммутатор для ЦОД, разработанный специально для нужд эпохи искусственного интеллекта (ИИ) -- CloudEngine 16800 . Это решение уже успешно применяется многочисленными клиентами по всему миру. Кроме того, компания непрерывно вкладывает усилия и средства в инновации для решений, позволяющих анализировать цели и намерения пользователей сети, а также для интеллектуальных сетей и сетей без потерь. В ходе конференции HUAWEI CONNECT 2019 специалисты Huawei продемонстрировали автоматическое развертывание типичной модели сети с возможность анализа целей и намерений пользователей, интеллектуальных сервисов эксплуатационно-технического обслуживания (включая одноминутную детекцию неисправностей, трехминутную локализацию неисправного узла и пятиминутный процесс устранения отказов) и пример взаимодействия масштабных интеллектуальный сетей ЦОД без потерь на базе ИИ-матрицы (AI Fabric) . Компания ставит перед собой цель возглавить разработку решений для ЦОД в эпоху перехода от облачных технологий к искусственному интеллекту, чтобы помочь своим клиентам сократить капитальные и операционные расходы, а также ускорить процесс интеллектуальной трансформации.

"Мы чрезвычайно благодарны нашим пользователям за их отзывы на платформе Gartner Peer Insights. Полагаем, что премия Customers' Choice наглядно доказывает наше стремление предоставлять клиентам сервис высочайшего качества, - прокомментировал президент департамента сетевых решений для дата-центров Huawei Леон Ван (Leon Wang). - Мы и дальше будем следовать клиентоориентированному подходу, создавая инновации и предоставляя пользователям решения, способные не только удовлетворить их актуальные потребности, но и обеспечить основу для долгосрочного развития".

[1]Премией Gartner Peer Insights Customers' Choice в категории "Data Center Networking" (Сетевые технологии для ЦОД) отмечаются вендоры, чьи продукты получили высокую оценку от верифицированных профессиональных пользователей. Награда вручается на основании количества отзывов и общей пользовательской оценки. В целях обеспечения беспристрастности и справедливости процесса Gartner использует строгие критерии оценки поставщиков с наивысшим рейтингом потребительской удовлетворенности. https://www.gartner.com/reviews-pages/peer-insights-customers-choice-distinctions-methodology/

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Huawei CloudFabric Data Center Network Solution: https://e.huawei.com/en/solutions/business-needs/enterprise-network/data-center-network/

Gartner Peer Insights Customers' Choice представляет собой субъективное мнение на основании индивидуальных отзывов пользователей, рейтингов и данных, учитываемых в процессе применения документально подтвержденной методологии оценки. Эти отзывы не являются мнением и не свидетельствуют о поддержке того или иного продукта или сервиса компанией Gartner и ее аффилированными лицами.