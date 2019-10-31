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Zigmabit представила майнинг-ферму на базе супер-алгоритма -- ZigBit Miner

ТОКИО (TOKYO), 31 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Zigmabit Inc представила ZigBit Miner - первую в мире майнинг-ферму с прямым жидкостным охлаждением (DLC), обеспечивающую максимальную безопасность и высокий показатель хэшрейта. В основе ZigBit Miner лежит чип 7nm ASIC ZigmaBit BoosterX, позволяющий агрегату осуществлять майнинг различных криптовалют, включая Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Dash и т.д. Заказы на майнинг-фермы Zigmabit (2.0, 3.0, 5.0) принимаются с 31 октября 2019 г.

Оплатить заказы Zigmabit можно с помощью Bitcoin, посредством банковского перевода и другими способами. Производитель предоставляет 36-месячную гарантию безотказной работы своих продуктов. Компания также осуществляет бесплатную международную доставку заказов посредством служб UPS или FedEx.

О компании Zigmabit Inc.

Японская компания Zigmabit Inc. с головным офисом по адресу 26-9 Kamimeguro 1-9-chome Meguro, Tokyo 153-0051 (153-0051, Токио, Мэгуро, 1-9 chome, Камимэгуро 26-9) специализируется на розничных и оптовых онлайн-продажах майнинг-ферм. Zigmabit Inc. располагает командой высококвалифицированных специалистов с обширным опытом работы в сферах разработки аппаратного обеспечения и майнинга криптовалют.  

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