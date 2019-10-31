Число статей в цифровой библиотеке IEEE Xplore® достигло пяти миллионов

ПИСКАТАУЭЙ (PISCATAWAY), Нью-Джерси, 31 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники), крупнейшая в мире профессиональная организация, специализирующаяся на создании и продвижении технологий во благо человечества, сегодня сообщила, что число документов, доступных в ее цифровой библиотеке IEEE Xplore - одном из крупнейших в мире собраний технической литературы по инженерно-техническим наукам, информатике и сопутствующим технологиям, - достигло отметки в 5 миллионов.

Авторы статей и трудов, представляющие различные научные и отраслевые сообщества из всех уголков земного шара, публикуют результаты своих исследований на платформе IEEE, предоставляя пользователям IEEE Xplore доступ к новейшей и самой актуальной информации по современным технологиям.

"Это важная веха для нашего института, для цифровой платформы IEEE Xplore и для всех тех, кто полагается на IEEE в вопросах получения важной аналитической базы для собственных исследований", - отметил президент и генеральный директор организации Хосе Моура (José Moura).

"Цифровая библиотека IEEE Xplore демонстрирует колоссальный рост - каждый год мы пополняем ее коллекцию в среднем на 250 000 новых документов, содержащих информацию о новейших прорывах и достижениях в сфере передовых технологий, - добавил управляющий директор IEEE Publications Майкл Форстер (Michael Forster). - Мы признательны авторам, вклад которых делает IEEE Xplore одним из крупнейших в мире собраний технической литературы, цитируемой ведущими международными исследователями".

Расширению библиотеки способствует и внедрение новых опций для авторов IEEE Xplore Open Access. IEEE Xplore продолжает предоставлять всем авторам и исследователям дополнительные варианты поддержки их научной деятельности вне зависимости от того, отдают ли они предпочтение традиционным подписным изданиям или готовы публиковать свои работы в журналах с открытым доступом.

Институт IEEE является мировым лидеров в электротехнике, информатике и других сопутствующих сферах, издающим самые цитируемые журналы и организующим самые авторитетные мероприятия в этих отраслях.

В онлайн-коллекции IEEE Xplore представлено содержание около 200 изданий IEEE, материалы более чем 1800 ежегодных конференций, свыше 1 200 действующих технологических стандартов, 400 курсов дистанционного обучение и 4 000 электронных книг. Цифровая библиотека IEEE Xplore ежемесячно публикует около 20 000 новых статей, а число уникальных ежемесячно активных пользователей платформы по всему миру превышает 5 млн человек. Издательские партнерства IEEE предоставляют пользователям доступ к актуальному высококачественному контенту из IEEE Xplore, способному удовлетворять их потребности. На сегодняшний день, библиотека содержит почти полмиллиона документов от других ведущих издателей.

Для получения дополнительной информации об IEEE Xplore и ее обширной коллекции онлайн-подписок, а также опциях для авторов посетите веб-сайт IEEE Digital Subscriptions www.ieee.org/innovate или страницу IEEE Open Access https://open.ieee.org

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