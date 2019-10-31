Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число статей в цифровой библиотеке IEEE Xplore® достигло пяти миллионов

От искусственного интеллекта до экологически устойчивой энергетики - авторы ежедневно публикуют на платформе сотни новых работ

ПИСКАТАУЭЙ (PISCATAWAY), Нью-Джерси, 31 октября 2019 г. /PRNewswire/ -- IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники), крупнейшая в мире профессиональная организация, специализирующаяся на создании и продвижении технологий во благо человечества, сегодня сообщила, что число документов, доступных в ее цифровой библиотеке IEEE Xplore - одном из крупнейших в мире собраний технической литературы по инженерно-техническим наукам, информатике и сопутствующим технологиям, - достигло отметки в 5 миллионов.

Авторы статей и трудов, представляющие различные научные и отраслевые сообщества из всех уголков земного шара, публикуют результаты своих исследований на платформе IEEE, предоставляя пользователям IEEE Xplore доступ к новейшей и самой актуальной информации по современным технологиям.

"Это важная веха для нашего института, для цифровой платформы IEEE Xplore и для всех тех, кто полагается на IEEE в вопросах получения важной аналитической базы для собственных исследований", - отметил президент и генеральный директор организации Хосе Моура (José Moura).

"Цифровая библиотека IEEE Xplore демонстрирует колоссальный рост - каждый год мы пополняем ее коллекцию в среднем на 250 000 новых документов, содержащих информацию о новейших прорывах и достижениях в сфере передовых технологий, - добавил управляющий директор IEEE Publications Майкл Форстер (Michael Forster). -  Мы признательны авторам, вклад которых делает IEEE Xplore одним из крупнейших в мире собраний технической литературы, цитируемой ведущими международными исследователями".

Расширению библиотеки способствует и внедрение новых опций для авторов IEEE Xplore Open Access. IEEE Xplore продолжает предоставлять всем авторам и исследователям дополнительные варианты поддержки их научной деятельности вне зависимости от того, отдают ли они предпочтение традиционным подписным изданиям или готовы публиковать свои работы в журналах с открытым доступом.

Институт IEEE является мировым лидеров в электротехнике, информатике и других сопутствующих сферах, издающим самые цитируемые журналы и организующим самые авторитетные мероприятия в этих отраслях.

В онлайн-коллекции IEEE Xplore представлено содержание около 200 изданий IEEE, материалы более чем 1800 ежегодных конференций, свыше 1 200 действующих технологических стандартов, 400 курсов дистанционного обучение и 4 000 электронных книг. Цифровая библиотека IEEE Xplore ежемесячно публикует около 20 000 новых статей, а число уникальных ежемесячно активных пользователей платформы по всему миру превышает 5 млн человек.  Издательские партнерства IEEE предоставляют пользователям доступ к актуальному высококачественному контенту из IEEE Xplore, способному удовлетворять их потребности. На сегодняшний день, библиотека содержит почти полмиллиона документов от других ведущих издателей.

Для получения дополнительной информации об IEEE Xplore и ее обширной  коллекции онлайн-подписок, а также опциях для авторов посетите веб-сайт IEEE Digital Subscriptions  www.ieee.org/innovate или страницу IEEE Open Access  https://open.ieee.org

Об организации IEEE 

IEEE - крупнейшая в мире профессиональная организация, деятельность которой ориентирована на создание и развитие технологий во благо человечества. Посредством активно цитируемых публикаций, конференций, технологических стандартов, а также профессиональных и образовательных инициатив IEEE завоевала высокий авторитет в широком спектре сфер специализации - от аэрокосмических систем, компьютеров и телекоммуникаций до биомедицинской инженерии, электроэнергии и потребительской электроники.  Узнать больше.

Реклама на ТАСС
Zigmabit представила майнинг-ферму на базе супер-алгоритма -- ZigBit Miner
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС