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Эксперты по криптографии компании Penta Security представляют PALLET Z

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 1 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Penta Security Systems Inc. официально представила PALLET Z - первый в мире защищенный холодный кошелек-книжку. Презентация предыдущего продукта этой серии, PALLET X, состоялась в марте этого года. PALLET Z - решение по управлению цифровыми активами, оснащенное аппаратным модулем безопасности на базе фреймворка PALLET - блокчейнового криптоалгоритма, разработанного Penta Security. 

-Наряду с PALLET Card и PALLET Bridge, 22-летний опыт Penta Security в сфере кибербезопасности и криптографии наглядно демонстрирует представленная недавно инфраструктура для управления корпоративными цифровыми активами, отличающаяся высочайшим уровнем защищенности.

Penta Security’s PALLET Z, Cold Wallet for Enterprises

Созданный на общей технологической базе фреймворка PALLET кошелек PALLET Z разработан для защиты от самых значительных рисков управления активами, что является критически важным фактором для максимального повышения систематической эффективности управления цифровыми активами.

PALLET Z оптимизирован под потребности организаций, нуждающихся не только в функции двухфакторной аутентификации в целях строго менеджмента активов, но и в алгоритмах разделения полномочий (SoD), предотвращающих неправомерное использование отдельных активов, а также в эффективной системе проведения платежей. Новая разработка позволяет пользователям блокировать любые попытки внешнего доступа, отделяясь от всего сетевого окружения, кроме PALLET Z Card. Решение способно блокировать доступ всем подозрительным устройствам и предотвращать восстановление отдельных кошельков посредством функции Secret Sharing. Все сервисы и ключи функционируют в надежной среде выполнения (ТЕЕ), предоставляющей 6 мультифункций, включая мультподпись и многосторонние вычисления. 

Дебют PALLET Z  состоялся на проходившей в этом месяце конференции Fintech & Blockchain 2019 Japan в Токио. В ходе мероприятия компания Penta Security продемонстрировала весь ассортимент продуктов PALLET и ознакомила собравшихся с их функциональными возможностями. 

"Все больше стран мира наращивают усилия в сфере разработки блокчейн-технологий, и принимая этот факт во внимание, мы очень рады представить продукты PALLET на международном рынке, - прокомментировал главный технический директор Penta Security Сим Сан Гё (SangGyoo Sim). -  Являясь ведущим азиатским поставщиком решений для кибербезопасности, мы стремимся инициировать переход к экосистеме DeFi с функциями управления цифровыми активами и депозитарными сервисами на базе наших продуктов PALLET".

О компании Penta Security

Penta Security Systems Inc. является лидером в сфере решений и сервисов для безопасности данных, IoT и блокчейна. Располагая 22-летним опытом обеспечения защищенных соединений, Penta Security пользуется подтвержденным агентством Frost & Sullivan статусом ведущего провайдера услуг кибербезопасности в Азии и располагает значительной долей рынка WAF в Азиатско-тихоокеанском регионе. Penta Security продолжает создавать инновации, являясь истинным "пионером" в сфере обеспечения безопасности блокчейн-инфраструктур. Больше информации о Penta Security - на веб-сайте www.pentasecurity.com. По вопросам партнерства обращайтесь: info@pentasecurity.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1020801/PALLET_Z_Penta_Security.jpg

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