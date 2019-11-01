Эксперты по криптографии компании Penta Security представляют PALLET Z

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 1 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Penta Security Systems Inc. официально представила PALLET Z - первый в мире защищенный холодный кошелек-книжку. Презентация предыдущего продукта этой серии, PALLET X, состоялась в марте этого года. PALLET Z - решение по управлению цифровыми активами, оснащенное аппаратным модулем безопасности на базе фреймворка PALLET - блокчейнового криптоалгоритма, разработанного Penta Security.

-Наряду с PALLET Card и PALLET Bridge, 22-летний опыт Penta Security в сфере кибербезопасности и криптографии наглядно демонстрирует представленная недавно инфраструктура для управления корпоративными цифровыми активами, отличающаяся высочайшим уровнем защищенности.

Созданный на общей технологической базе фреймворка PALLET кошелек PALLET Z разработан для защиты от самых значительных рисков управления активами, что является критически важным фактором для максимального повышения систематической эффективности управления цифровыми активами.

PALLET Z оптимизирован под потребности организаций, нуждающихся не только в функции двухфакторной аутентификации в целях строго менеджмента активов, но и в алгоритмах разделения полномочий (SoD), предотвращающих неправомерное использование отдельных активов, а также в эффективной системе проведения платежей. Новая разработка позволяет пользователям блокировать любые попытки внешнего доступа, отделяясь от всего сетевого окружения, кроме PALLET Z Card. Решение способно блокировать доступ всем подозрительным устройствам и предотвращать восстановление отдельных кошельков посредством функции Secret Sharing. Все сервисы и ключи функционируют в надежной среде выполнения (ТЕЕ), предоставляющей 6 мультифункций, включая мультподпись и многосторонние вычисления.

Дебют PALLET Z состоялся на проходившей в этом месяце конференции Fintech & Blockchain 2019 Japan в Токио. В ходе мероприятия компания Penta Security продемонстрировала весь ассортимент продуктов PALLET и ознакомила собравшихся с их функциональными возможностями.

"Все больше стран мира наращивают усилия в сфере разработки блокчейн-технологий, и принимая этот факт во внимание, мы очень рады представить продукты PALLET на международном рынке, - прокомментировал главный технический директор Penta Security Сим Сан Гё (SangGyoo Sim). - Являясь ведущим азиатским поставщиком решений для кибербезопасности, мы стремимся инициировать переход к экосистеме DeFi с функциями управления цифровыми активами и депозитарными сервисами на базе наших продуктов PALLET".

О компании Penta Security

Penta Security Systems Inc. является лидером в сфере решений и сервисов для безопасности данных, IoT и блокчейна. Располагая 22-летним опытом обеспечения защищенных соединений, Penta Security пользуется подтвержденным агентством Frost & Sullivan статусом ведущего провайдера услуг кибербезопасности в Азии и располагает значительной долей рынка WAF в Азиатско-тихоокеанском регионе. Penta Security продолжает создавать инновации, являясь истинным "пионером" в сфере обеспечения безопасности блокчейн-инфраструктур. Больше информации о Penta Security - на веб-сайте www.pentasecurity.com . По вопросам партнерства обращайтесь: info@pentasecurity.com .