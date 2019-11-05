Trapa представляет в России, Украине и Беларуси коллекцию "Cortados" с новыми ароматами

МАДРИД, 5 ноября 2019 г. /PRNewswire/ — Сегодня компания Trapa является одним из крупнейших и наиболее известных производителей шоколада в Испании. Компания основана в 1891 году монахами-траппистами монастыря Сан-Исидро Де Дуэньяс (San Isidro de Dueñas) в Паленсии. В 2013 году, после смены владельца и благодаря инвестициям в оборудование, научно-исследовательские разработки и развитие кадров на сумму 3 миллиона евро, произошло полное обновление компании. Сейчас деятельность компании базируется на основных направлениях: инновации, стиль, социальное развитие и экологическая безопасность. Результатом смены направлений деятельности является создание новой и обновление существующей продукции в соответствии с требованиями покупателей и современными стандартами качества.

ПЕРВЫЙ ИСПАНСКИЙ ШОКОЛАД

Шоколад Trapa появился в декабре 1891 года, когда группа монахов-цистерцианцев, входящих в Траппийский орден, переместилась в монастырь Сан-Исидро Де Дуэньяс в Паленсии. В 1964 году, после того как монахи решили продать фабрику вместе с древними рецептами, там же открылась первая в Испании шоколадная фабрика.

Первый шоколад марки "Cortados" появился в Испании в 1969 году. Шоколад Trapa квадратной формы с двумя тонкими слоями пралине и шоколада с хрустящим лесным орехом является основным продуктом компании вместе с легендарной коллекцией шоколада большого размера "Bombonísimos". Шесть лет назад в компании Trapa началась новая эра — древние рецепты были изменены с учетом современных требований: теперь шоколад не содержит глютена, гидрогенизированных жиров, трансжирных кислот и пальмового масла. Все эти ингредиенты заменены другими растительными маслами (какао-маслом, оливковым маслом и подсолнечным маслом).

К своей пятидесятилетней годовщине компания Trapa представляет шоколад "Cortados" в четырех новых упаковках: Clásicos (лесной орех, кофе, апельсин и новый вкус — лимон), Creación (лесной орех, фисташки, малина и новый вкус — карамель), Noir (70% какао) и Stevia (лесной орех, темный шоколад и лесные ягоды).

Данная продукция реализуется в следующих странах:

Беларусь:

"Евроопт" https://evroopt.by/shops/

"Простор" https://www.prostore.by/

Россия:

"Лента" https://lenta.com/

"Табрис" https://www.tabris.ru/

STOLICHNYE POSTAVKI LLC

Жаворонкова Надежда Юрьевна zhavoronkovany@capdel.ru

Украина:

"АТБ" https://www.atbmarket.com/

"Новус" https://novus.ua/

"Фуршет" https://furshet.ua/

"ЛотОК" https://www.lotok.ua/

"Класс" https://klassmarket.ua/

Дополнительная информация: www.trapa.com

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1020295/Trapa_Cortados.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1020296/Trapa_Cortados_New.jpg