Hengtong представила свои решения для интеграции 5G на выставке PT Expo China 2019

СУЧЖОУ (SUZHOU), Китай, 6 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hengtong приняла участие в выставке PT Expo China 2019, проходившей недавно в Пекине. Разработчик представил на мероприятии интеллектуальные сценарии прикладного применения технологий 5G, решения в сфере больших данных и безопасности, энергетического, промышленного Интернета, коммуникационных сетей 5G, высокоскоростной 5G-передачи данных, а также инновационные технологии и продукты для сетей нового поколения.

В рамках церемонии открытия выставки состоялся официальный запуск процесса коммерциализации технологий 5G, положивший начало новой эпохе 5G в Китае. Компания Hengtong продемонстрировала гостям и участникам выставки свои решения в области интеллектуального прикладного применения Интернета вещей.

В программу мероприятия также вошли Китайский саммит отрасли оптической связи, Форум по вопросам интеллектуальных сценариев прикладного применения технологий 5G, а также Конференция-презентация новых продуктов Hengtong. Главный инженер подразделения Hengtong Optic-Electric г-н Ши Хуэйпин (Shi Huiping) выступил на Саммите отрасли оптической связи с докладом под названием "Цифровое преобразование и развитие промышленности". В своей речи он отметил: "Промышленный интернет является важным двигателем прогресса 5G и интеграции ОТ, СТ, IT. Предложенная компанией Hengtong система создания интеллектуальной фабрики повышает эффективность цикла НИОКР, эффективность производства и оптимизирует процессы контроля качества. С появлением технологий 5G цифровое преобразование промышленного сектора получает новый толчок".

В ходе конференции, посвященной запуску новых продуктов, компания Hengtong обнародовала "Технический доклад по интеллектуальному прикладному применению решений 5G от Hengtong". Документ описывает ряд решений, ориентированных на интеллектуальные системы управления историко-культурными заповедниками, жилыми кварталами, промышленными предприятиями и другими объектами, а также новые продукты и технологии для прикладных сценариев внедрения 5G и оптических сетей нового поколения. Компания также представила решение для оптической сети на базе сетевой архитектуры 5G, новый продукт для квантовой защищенной связи, интеллектуальное энергетическое решение, продукт Cloud Security IoT, решение для обеспечения безопасности промышленного Интернета, систему сети трехмерных наблюдений за обширными океаническими районами, а также первый в Китае продукт, ориентированный на формирование всеобъемлющей туристической экосистемы посредством комплексного управления ландшафтными и культурными заповедниками, а также развития региональной экономики подобных смарт-заповедников.

Следует отметить, что в ходе выставки Hengtong была отмечена рядом наград, включая звания "Социально-ответственного предприятия китайской коммуникационной отрасли 2018-2019", "Передового предприятия сферы оптической связи 5G китайской коммуникационной отрасли 2018-2019" и премию "За новые решения" от составителей Китайского рейтинга коммуникационной отрасли-2019. В рамках инициированного Китайской ассоциации связи конкурса "Китайский инновационный проект в области ИКТ-2019" разработчик был удостоен премии "Лучшее прикладное промышленное решение" в категории "Высокоскоростные беспроводные коммуникационные системы 5G с высокой пропускной способностью", а Оргкомитет PT Expo China отметил стенд Hengtong памятным знаком "Самый популярный".