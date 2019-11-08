Zigmabit представляет инновационный майнинг-чип

ТОКИО (TOKYO), 8 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Zigmabit стремительно наращивает масштабы своей деятельности в отрасли криптовалютного майнинга. Совсем недавно компания представила три многоалгоритмных майнинг-фермы, обеспечивающих максимальную окупаемость инвестиций в течение месяца. Для повышения качества обслуживания клиентов Zigmabit открыла сервисный центр в Мюнхене.

Первые в мире майнинг-фермы с технологией DLC (прямого жидкостного охлаждения) Zigbit ориентированы как на начинающих, так и на опытных криптовалютных майнеров. Все три продукта характеризуются простотой в эксплуатации, поскольку поставляются преднастроенными и для начала работы их нужно просто подключить к сети электропитания.

Несмотря на наблюдавшийся все последние годы скачкообразный рост популярности криптовалютного майнинга, прибыльность данного бизнеса по-прежнему остается предметом для беспокойства многочисленных заинтересованных непрофессионалов. Компания Zigmabit является детищем команды инвесторов, стремящихся сделать криптовалютный майнинг простым и прибыльным для всех.

Zigmabit ( www.zigmabit.com ) располагает командой специалистов, осуществляющих активную деятельность в криптовалютной отрасли с самых первых дней ее существования. Три новых фермы, представленных компанией, - ZigBit 2.0, ZigBit 3.0 и ZigBit 5.0, - разработаны с целью обеспечения своим пользователям повышенной рентабельности.

Компании удалось достичь поставленной задачи путем повышения хешрейта до уровня, являющегося абсолютно рекордным для отрасли. Новые агрегаты способны выполнять различные алгоритмы и генерировать Bitcoin, Litecoin, Ethereum и Dash. Ниже представлены показатели хешрейта трех новых ферм.

Bitcoin : ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s

: ZigBit 2.0. 260 TH/s, ZigBit 3.0. 330 TH/s, ZigBit 5.0. 2000 TH/s Litecoin : ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s

: ZigBit 2.0. 44 GH/s, ZigBit 3.0. 55 GH/s, ZigBit 5.0. 300 GH/s Ethereum : ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s

: ZigBit 2.0. 11 GH/s, ZigBit 3.0. 14 GH/s, ZigBit 5.0. 75 GH/s Dash: ZigBit 2.0. 6 TH/s, ZigBit 3.0. 9 TH/s, ZigBit 5.0. 50TH/s

Чтобы выделить новые агрегаты среди конкурентов на рынке, разработчики оснастили фермы Zigmabit разнообразными смарт-свойствами, включая замкнутую систему охлаждения, бесшумными вентиляторами и насосами высокого давления, сверхэффективными радиаторами и т.д.

О компании Zigmabit Inc.:

Компания Zigmabit - производитель высококачественных криптовалютных майнинг-ферм, демонстрирующих чрезвычайно высокие показатели хешрейта, не потребляя при этом больших объемов электроэнергии. В команду специалистов Zigmabit входят ведущие профессионалы, ранее работавшие в таких известных организациях, как Samsung, Microsoft, IBM и т.д. Компания с головным офисом в Токио располагает производственной базой в Великобритании и недавно открытым представительством в Мюнхене.