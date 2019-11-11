Hikvision представила свои новейшие прикладные сценарии AI Cloud на CPSE 2019

ХАНЧЖОУ (HANGZHOU), Китай, 11 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Hikvision, ведущий мировой провайдер инновационных продуктов и решений для систем охранного видеонаблюдения, представила свои новейшие инновационные разработки на выставке China Public Security Expo (CPSE) 2019, проходившей в Шэньчжэне с 28 по 31 октября.

В этом году разработанная Hikvision платформа AI Cloud отмечает свое двухлетие. В рамках презентации под названием "Fusing Data for a Smarter World" (Слияние данных в эпоху умного мира) компания продемонстрировала свою инновационную платформу, оказывающую поддержку интеграции Интернета вещей и информационных сетей с целью создания и внедрения новых интеллектуальных прикладных сценариев и сервисов.

В основе AI Cloud от Hikvision лежит распределенная архитектура с функциями облачных и граничных вычислений. Платформа применяет алгоритмы искусственного интеллекта (ИИ) из облака в граничной области локальных видеорегистраторов и сервисов, охватывая еще более отдаленные периферийные узлы - камеры систем охранного видеонаблюдения и другие устройства IoT. Подобная трехуровневая архитектура содействует формированию нового класса умных и быстродействующих прикладных приложений на базе ИИ.

Посетители выставочного стенда компании имели возможность увидеть в деле широкий спектр прикладных сценариев AI Cloud. При разработке этих сценариев компания руководствовалась желанием помочь клиентам из сфер общественной безопасности, транспорта, розничной торговли, финансов, логистики, защиты окружающей среды и т.д. в переходе на цифровые технологии.

Интеллектуальная транспортная система

Интеллектуальная транспортная система Hikvision на базе технологий ИИ-анализа видеоданных способна выявлять нарушения правил дорожного движения, сокращая количество травм и смертей на дорогах. Интеграция видеоданных с другими алгоритмами и системами позволяет визуализировать информацию о трафике на городских картах для более эффективного управления движением и оптимизации работы городского транспорта.

Смарт-ритейл

Решения Hikvision для смарт-ритейла ориентированы на решение проблем розничной торговли с помощью таких передовых технологий, как анализ видео, большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект с целью удовлетворения потребностей традиционных розничных магазинов - торговых центров, супермаркетов и фирменных бутиков. Спектр функциональных возможностей этих решений включает учет количества посетителей, анализ популярности товаров, дистанционная охрана магазинов, наблюдение за кассовой зоной, управление выкладкой товаров на полках, автоматические контейнеры и многое другое.

ИИ-камеры

Гости стенда Hikvision получили возможность не только оценить функционал прикладных сценариев AI Cloud, но и познакомиться с инновационными продуктами, используемыми в подобных проектах:

Видеокамеры со встроенным радаром Интеграция высокоточного радара с интеллектуальными камерами на базе алгоритмов глубокого обучения обеспечивают возможность дистанционной детекции при любых погодных условиях.

Интеграция высокоточного радара с интеллектуальными камерами на базе алгоритмов глубокого обучения обеспечивают возможность дистанционной детекции при любых погодных условиях. Многолинзовые интегрированные камеры: Сочетание нескольких объективов в одном устройстве позволяет удовлетворять разнообразные функциональные потребности пользователей в едином сценарии.

Компания Hikvision также представила на выставке и другие интеллектуальные продукты, включая ИИ-камеры Turbo HD 5.0, линейку устройств Easy IP 4.0 Series с применением технологий AcuSense и ColorVu, камеры с алгоритмами глубинного обучения DeepinView.

Открытая ИИ-платформа Hikvision

Посетители выставочного стенда компании имели возможность испытать на деле алгоритм открытой ИИ-платформы Hikvision для управления складскими запасами и процессами доставки товаров. С помощью пользовательского интерфейса AI Cloud они учились выбирать различные варианты алгоритмов управления складом, загружать их в ИИ-камеру и выполнять интерактивную, интеллектуальную идентификацию и анализ различных объектов - картофельных чипсов, огнетушителей и т.д.

Платформа Hikvision AI Cloud была создана для решения реальных проблем, с которыми сталкиваются участники различных отраслевых вертикалей в своей повседневной деятельности. Сверхсовременная архитектура ориентирована на поддержку взаимодействия между партнерами в сферах граничных вычислений, промышленных прикладных сценариев, сервисных платформ и стандартных систем.

О выставке CPSE

Последняя экспозиция выставки CPSE 2019 общей площадью 115 000 кв.м включала 9 павильонов и более 6 000 стендов. На протяжении вот уже 11 лет подряд это мероприятие является крупнейшей выставкой мировой отрасли систем безопасности. Свыше 1 500 производителей из 100 стран и регионов мира представляют здесь свои новейшие продукты и решения.

О компании Hikvision

Hikvision является ведущим мировым поставщиком продуктов и решений для обеспечения безопасности. Располагая самым мощным проектно-конструкторским потенциалом в отрасли, компания выпускает полный спектр продуктов и решений для широкого круга вертикально интегрированных рыночных сегментов. Кроме отрасли систем безопасности Hikvision осуществляет свою деятельность и в сфере технологий для "умного дома", промышленной автоматизации и автомобильной электроники. Продукты Hikvision предоставляют своим пользователям важные данные и коммерческую аналитическую информацию, которую можно использовать для достижения успеха и повышения эффективности бизнеса. Придерживаясь высочайших стандартов качества и безопасности, Hikvision призывает своих партнёров использовать преимущества своих обширных ресурсов в сфере кибербезопасности, включая Hikvision Security Centrе. Для получения дополнительной информации посетите www.hikvision.com .