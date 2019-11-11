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Блокчейн-платформа FLETA будет зарегистрирована на Bittrex Global

СЕУЛ (SEOUL), Южная Корея, 11 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Проект блокчейн-майннета FLETA сегодня сообщил о регистрации на бирже Bittrex, запланированной на 19 ноября этого года.

Bittrex Global - криптовалютная биржа со штаб-квартирой в Лихтенштейне, представляющая собой безопасную и надёжную платформу для торговли цифровыми активами, характеризующуюся высокой скоростью обработки транзакций, стабильным криптовалютным кошельком и высоким уровнем безопасности. Кроме того, пользователи Bittrex International имеют полный доступ к Bittrex Global и могут использовать все сервисы биржевой площадки с помощью собственных ID и паролей на Bittrex International. 

Bittrex Global уже анонсировала регистрацию ряда корейских проектов в стремлении укрепить свои позиции на региональном рынке.

FLETA пользуется репутацией весьма многообещающего майннет-проекта и поэтому имеет все шансы возглавить процесс коммерциализации блокчейн-технологий. Недавно создатели платформы провели испытания эксплуатационных характеристик основной сети чейна в реальных условиях эксплуатации с 28 серверными узлами, расположенными в 6 различных городах мира. Команда FLETA осуществила реальные транзакции и зафиксировала скорость сети на уровне до 14 000 TPS. Платформа FLETA оптимизирована под предоставление и использование блокчейн-сервисов для пользователей и разработчиков децентрализованных приложений со справедливыми комиссионными платежами и высоким уровнем гибкости.

Одновременно с официальным запуском майннета платформы 11 ноября стоящий в основе FLETA  фонд SendSquare анонсировал приём депозитов непосредственно перед началом торгов на биржевой площадке. Пользователи, внёсшие депозит в период с 09:00 16 ноября до 08:00 19 ноября (GMT+9), смогут получить бонусные токены FLETA. Для участия в бонусной программе внесённые в указанный период средства не должны сниматься со счетов FLETA до 30 ноября.

На протяжении этого срока пользователи по-прежнему смогут осуществлять торговые операции с токенами FLETA и выводить BTC.

Суммы депозитов и бонусные ставки:
1-299 999 FLETA: бонус 1%
300 000+ FLETA: бонус 3%  

Подробную информацию об акции можно получить на веб-сайте Bittrex Global (https://global.bittrex.com/) и каналах FLETA.

Канал FLETA 

Веб-сайт: https://fleta.io
Twitter: https://twitter.com/fletachain
Medium: https://medium.com/fleta-first-chain
Telegram: https://t.me/FLETAofficialGroup

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1026559/FLETA_x_Bittrex_Global.jpg

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Блокчейн-платформа FLETA официально запустила основную сеть
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