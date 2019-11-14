Холдинг "Высокоточные комплексы" провел редизайн трактора ANT 4135 F

Москва, 14 ноября. Ковровский электромеханический завод (КЭМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации Ростех) продолжает процесс локализации трактора ANT 4135 F, замена зарубежных комплектующих отечественными влечет за собой снижение себестоимости и изменение внешнего вида машины второго тягового класса.

Уже к середине ноября 2019 года первые сельскохозяйственные тракторы, оснащенные новой кабиной, стеклопакетом, пластиковыми деталями интерьера, капотом (с частичным изменением внешнего вида и цветовой гаммы), произведенными предприятиями Владимирского региона (предприятия Владимира, Камешково, Гусь-Хрустального), поступят в открытую продажу. К концу текущего года изменения коснутся и топливного бака, в российском исполнении его объем увеличится на 20 литров, что на два часа повысит время работы без дозаправки трактора и составит в среднем 10-12 часов непрерывной эксплуатации.

"Произведенные изменения соответствуют графику работ, продиктованному требованиями выполнения СПИК на 2019 год", - сказал заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и развитию НПО "Высокоточные комплексы" Александр Дерновой. "Специальный инвестиционный контракт, заключенный между холдингом и Минпромторгом РФ в 2018 году, является досрочным признанием факта отечественного происхождения трактора, что дает возможность реализовывать данную технику и через Росагролизинг" - добавил он.

​При участии крупнейшей лизинговой компании с государственным участием РФ в агропромышленной отрасли уже продано более 60 единиц тракторов ANT 4135 F. Два трактора с обновленным внешним видом уже нашли покупателя и в скором времени будут отгружены конечному потребителю.

АО КЭМЗ – современное, многопрофильное, многономенклатурное предприятие, основанное в 1898 году и специализирующееся на разработках и производстве продукции специального и гражданского назначения – электромеханических и гидравлических систем и компонентов, многофункциональных мини-погрузчиков, катков, гидрофицированных подъемных платформ прицепного и автомобильного базирования, тракторов второго тягового класса (под брендом ANT), а также токарных, фрезерных и токарно-фрезерных обрабатывающих центров с 3-х, 4-х и 5-ти осевой обработкой. Стратегический партнер государства, ведущее предприятие в области машиностроения. С 2009 года АО "КЭМЗ" входит в структуру Госкорпорации Ростех, в 2012 году включено в состав холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы".

АО "НПО "Высокоточные комплексы" – образовано в 2009 году с целью консолидации научно-технического потенциала группы профильных предприятий для создания на основе инноваций и технологической модернизации существующей производственной базы перспективных вооружений, военной и специальной техники (ВВСТ) в области высокоточных систем и комплексов вооружения тактической зоны боевых действий. Входит в состав ГК "Ростех".

Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологиии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", ОДК, Уралвагонзавод, "Швабе" и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.