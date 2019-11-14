Компания BIGO Technology начинает партнерство с рекламной сетью Яндекса

МОСКВА, 14 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Социальные платформы технологической компании BIGO присоединились к рекламной сети Яндекса. Теперь клиенты "Яндекс.Директ" могут размещать рекламные объявления в приложении для создания видео Likee и приложении для общения в видео-чатах imo, нацеленных на молодую и активную аудиторию. Размещение может быть осуществлено в рамках стандартного аукциона в "Яндекс.Директ".

Компания BIGO Technology занимается разработкой и запуском приложений для создания видео, аудитория которых активно растет. 60-70% пользователей платформ BIGO являются активными потребителями и относятся к поколению Z.

Аудитория приложений BIGO отдает свое предпочтение видеоконтенту. По данным исследовательской компании App Annie, пользователи Likee используют приложение в среднем 43 минуты в день. Для сравнения среднее время, которые пользователи ежедневно проводят на конкурирующих платформах YouTube и Instagram, составляет 40 и 53 минуты соответственно. Посты знаменитостей в социальных сетях вдохновляют 20% пользователей на активное создание собственного контента.

Таким образом, основное преимущество взаимодействия с представителями Поколения Z на платформах BIGO заключается в том, что потенциальные потребители видят рекламные объявления в позитивной среде, где они ежедневно просматривают контент, вызывающий приятные эмоции.

О платформе Likee

Likee (ранее LIKE Video) — глобальная платформа для создания коротких видеороликов. В третьем квартале 2019 года количество активных пользователей ежемесячно в Likee достигло 100 млн. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост составил 413.4%. Likee принадлежит международной компании BIGO Technology Pte. Ltd, разработчику VoIP-продуктов и программ для редактирования и трансляции видео.

BIGO была основана в Сингапуре в 2014 году и является одной из самых быстрорастущих интернет-компаний в мире. Особое внимание BIGO уделяет AI-технологиям. Это одна из крупнейших компаний в области разработки и запуска приложений. BIGO владеет популярным по всему миру приложением Bigo Live, созданным для прямых видеотрансляций, платформой для создания видео Likee и приложением для общения в видео-чатах imo.

В августе 2019 года Likee вошло в мировую десятку самых скачиваемых приложений социальных медиа (3-е место в рейтинге Google Play; 4-е место – в общем рейтинге) по версии Sensor Tower .

Официальная страница Likee в Instagram: https://www.instagram.com/likee_official_russia/