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CleanEquity® Monaco 2020 – Регистрация и сотрудничество

ЛОНДОН, 15 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- CleanEquity® была основана 13 лет назад Его Светлостью Принцем Монако Альбертом II и Манго Парк, председателем Innovator Capital. 26 и 27 марта 2020 года она продолжит свою миссию по задействованию и развитию всемирно известных, высококлассных компаний экологически чистых технологий.

CleanEquity Monaco 2020 Logo

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Подразделением CleanEquity® Innovator Capital будет рассмотрено более 600 компаний и технологий, и будет выбрано 30 из них для выступления на мероприятии. В аудиторию войдут финансовые, стратегические, суверенные, корпоративные и семейные инвесторы, хорошо известные отраслевые представители, государственные служащие, конечные пользователи и СМИ внешней торговли. Выбранные компании должны соответствовать высоким стандартам административной компетентности и целостности, уникальной технологической дифференциации, защищенной интеллектуальной собственностью, и высоким глобальным потенциалом получения дохода.

За последние 12 лет более 300 разных компаний представляли свои идеи и товары. Данные компании впоследствии заработали более двух миллиардов долларов.

Конференция закрытого типа предоставляет доверительную и коллегиальную обстановку для изобретателей и предпринимателей, где они могут поделиться своими историями с делегатами – лицами, принимающими ключевые решения, которые хотят помочь им с достижением их коммерческих и стратегических целей. Признанная группа CleanEquity неустанно работает над тем, чтобы облегчить представления и собрания до, во время и после конференции.

Мы рады сотрудничать с Covington & Burling LLP уже 11-й год. Эндрю Джек, партнёр и сопредседатель Covington & Burling's Energy Industry Group, прокомментировал:

"На перегруженном календаре конференций и форумов инвесторов относительно разумного использования ресурсов CleanEquity выделяется как ключевое событие, собирающее ведущих предпринимателей, инвесторов и советников в особой обстановке для сотрудничества в целях коммерциализации трансформационных технологий и расширения управления, нацеленного на разумное использование ресурсов.

Здесь в Covington мы гордимся тем, что поддерживаем и способствуем обоим аспектам CleanEquityВ настоящее время, на нашем одиннадцатом году спонсорства, мы продолжаем круглогодичное участие специализированной группы наших старших юристов по вопросам технологий, политики и сделок, которая предоставляет ресурсы и советы инвесторам и компаниям-представителям CleanEquity. На конференции мы развиваем и углубляем отношения с данными инвесторами и предпринимателями посредством целенаправленных семинаров, пленарных презентаций и неформальных обсуждений критических вопросов, касающихся внедрения и коммерциализации ресурсоэффективных и экологически чистых технологий.  

В мире с возрастающей степенью сложности и высокой точностью регулирования, Covington Burling создала мощное общефирменное средство помощи нашим клиентам при нахождении пересечения закона и политики; средство, которое идеально согласованно с динамичным развитием глобального сектора экологически чистой технологии и предметом таких событий, как CleanEquity Monaco. Экспертиза компании по вопросам сделок и технологий, наряду с нашей способностью предоставления консультаций по тяжелейшим юридическим, политическим и коммерческим проблемам, предоставляет надежные результаты для бизнеса наших клиентов."

Для получения подробной информации о посещении CleanEquity Monaco 2020 используйте контактную информацию, предоставленную ниже, или посетите вебсайт конференции: www.cleanequitymonaco.com

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