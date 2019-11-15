Лучшие решения по борьбе с изменениями климата удостоились премии Energy Globe

ЭСПОО, Финляндия, 14 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- 20-я церемония вручения премии Energy Globe World стала самым запоминающимся моментом за всю историю существования самой престижной международной награды в области охраны окружающей среды. В этот юбилейный год оргкомитет премии получил номинационные заявки от 2000 революционных природоохранных проектов из 187 стран мира. Почетные гости, в числе которых были экс-министр экологии Индии Манека Ганди, энергетический директор ЮНИДО Тарек Эмтайра, президент Римского клуба Андерс Вийкман, президент Global Chamber Platform Кристофер Лейтл, глава Лондонской ассамблеи Дженетт Арнолд и многие другие, приехали в Эспоо, чтобы вручить награды лауреатам, получившим премии в пяти категориях, - "Земля", "Огонь", "Вода", "Воздух", "Молодежь", - и в специальной категории "Энергия для всех". Основатель Energy Globe Вольфганг Нойманн выразил глубокое удовлетворение столь активным положительным откликом: "Представленные номинантами и лауреатами решения для глобальных экологических проблем буквально ошеломили всех нас".

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Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8649451-energy-globe-award-solutions-climate-change/

Особенно важным шагом для будущего человечества стало подписание декларации о намерениях в сфере продвижения и внедрения циркулярной экономики как основы для успешного и экологически устойчивого взаимодействия между бизнесом, потребителями и политической элитой. Документ подписали Global Chamber Platform, Римский клуб, ЮНИДО и Energy Globe. В дальнейшем подписанты планируют разработать генеральный план для успешной реализации концепции экономики замкнутого цикла посредством сотрудничества между политиками, представителями бизнеса и потребителями по всему миру в целях создания здоровой и экологически устойчивой среды для дальнейшего развития человечества. Инициатор подписания декларации и президент Global Chamber Platform Кристоф Лейтл отметил: "Путем слаженных совместных действий нам удалось уменьшить дыру в озоновом слое нашей планеты. И я уверен, что нам удастся достичь такого же успеха в вопросах борьбы с климатическими изменениями".

Большой популярностью пользовалась и прямая трансляция церемонии. Мероприятие транслировалось во всем мире и привлекло внимание тысяч людей, небезразличных к проблемам защиты окружающей среды. В ходе прямых трансляций чат-руму Energy Globe было трудно справляться с огромным валом вопросов, поступавших от зрителей.

Лауреатом премии в категории "Вода" стал марокканский проект получения питьевой воды из облаков. В категории "Земля" победителем стал проект переработки отходов из Колумбии, а в категории "Огонь" награду получил лондонский проект замены городского транспорта на электробусы. Премию в категории "Воздух" разделили между собой два лауреата: австрийский проект автоматизированной системы покраски судов, позволяющий заметно сократить потребление энергии и, как следствие, вредные выбросы, а также проект превращения Эспоо в "город без выбросов". Первое место в категории "Молодежь" жюри присудило инновационному коммуникационному инструменту для НПО, а награду в специальной категории "Энергия для всех" впервые в истории премии получил индонезийский проект водоснабжения школ, больниц и жилых домов, обойдя другие не менее достойные инициативы. Больше информации о номинантах и лауреатах премии можно получить на сайте www.energyglobe.info .

Контактная информация для представителей СМИ:

Элизабет Ньюманн (Elisabeth Neumann), Energy Globe Foundation

Email: contact@energyglobe.info

Тел.: +43-664-62-799-90