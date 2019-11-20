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Свыше 100 иностранных подростков познакомились с древним искусством кунфу в Чжэнчжоу

ЧЖЭНЧЖОУ (ZHENGZHOU), Китай, 20 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- С 21 октября по 1 ноября 2019 года в городе Чжэнчжоу - на родине китайского кунфу, -  проходил финальный этап 12-го Конкурса на знание китайского языка среди учащихся зарубежных средних школ "Китайский мост".  В ходе соревнований свыше 120 конкурсантов из 105 стран мира посетили монастырь Шаолинь и познакомились с истинными мастерами кунфу. 

"Во время этой поездки в Китай мне больше всего хотелось увидеть настоящий кунфу", -  поделился конкурсант из Новой Зеландии Лу Цзинмао. 25 октября его желание осуществилось: он приехал в Шаолинь - на родину китайских боевых искусств. Вместе с другими участниками "Китайского моста" Лу посмотрел увлекательные показательные выступления мастеров кунфу, услышал легенду о монастыре Шаолинь и приобщился к древней культуре буддистских монахов.

Энергичный и мощный шаолиньский бокс, захватывающий "жесткий" цигун, упражнения с 18 видами оружия - потрясающие боевые искусства шаолиньских монахов вызвали восхищение молодых людей. Они не выпускали из рук фотоаппараты, а некоторые конкурсанты даже попробовали воспроизвести особенно впечатлившие их движения.

Кроме Шаолиньского монастыря участники конкурса посетили и другие местные достопримечательности. В ландшафтном заповеднике на реке Хуанхэ молодежь отдала дань уважения императорам Янь и Хуан и полюбовалась потрясающими речными пейзажами. В кемпинг-парке Саньду они облачились в традиционные китайские костюмы и попробовали свои силы в изготовлении бумаги и окрашивании древесины древным способом.  В ходе визита в парк Чжэнчжоуской садоводческой выставки конкурсанты по достоинству оценили красоту китайского ландшафтно-паркового искусства.

Красочная китайская культура чрезвычайно воодушевила участников "Китайского моста". "Китайский язык позволяет мне оценить все культурное многообразие нашего мира", - поделился 17-летний венгр Ма Хунбо.

Как отметили представители Чжэньчжоуского городского комитета по вопросам культуры, туризма и телерадиовещания, являющегося членом подготовительного комитета 12-го Конкурса на знание китайского языка среди учащихся зарубежных средних школ, Чжэнчжоу - одна из восьми древних столиц Поднебесной и колыбель китайской цивилизации. Благодаря богатой культуре, роскошным пейзажам и развитой транспортной инфраструктуре, город является одним из самых популярных туристических направлений для жителей и гостей Китая, желающих ближе познакомиться с прошлым, настоящим и будущим этой великой страны.

Масштабный международный конкурс на знание китайского языка "Китайский мост" проводится с 2002 года. За эти годы в нем приняли участие 1,4 млн подростков из более чем 150 стран мира.

Ссылки на визуальные приложения: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=351302 

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