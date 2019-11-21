Ивановские депутаты предложили установить перечень черных металлов для сдачи в пункты

ИВАНОВО, 21 ноября. /ТАСС/. Депутаты Ивановской областной думы предложили предоставить регионам право утверждать списки разрешенных для сдачи черных металлов и лома в пункты приема. Соответствующие поправки в федеральный закон "Об отходах производства и потребления" направлены на рассмотрение в Госдуму, сообщает пресс-служба областной думы.

"В настоящее время субъекты РФ не утверждают перечни разрешенных для приема от физических лиц лома и отходов черных металлов. Кроме того, поправки в закон обязуют юридических лиц, сдающих металл, предоставить документы о том, что отходы являются их собственностью", - цитирует пресс-служба слова председателя Ивановской областной думы Марины Дмитриевой.

По ее словам, поправки в статью 13.1 Федерального закона инициировал вице-спикер областной думы Владимир Гришин, который считает, что под видом лома нередко сдают крышки люков, решетки оград и перила.

"Аналогичный предлагаемому порядок существует с приемом лома цветных металлов. Как показывает практика, в данной сфере ситуация лучше контролируется, нарушений и злоупотреблений происходит значительно меньше. Законодательную инициативу уже поддержали 25 регионов страны", - уточнила Дмитриева.