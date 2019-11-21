JA Solar поставила высокоэффективные PERC-модули мощностью 134 мВт

ПЕКИН (BEIJING), 21 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических продуктов, сообщила о поставке всех высокоэффективных PERC-модулей с двойным стеклянным покрытием для нужд иорданских солнечных электростанций Marfaq I 67 мВт и Empire 67 мВт пост.тока. Оба объекта входят в число первых на ближневосточном регионе проектов, предполагающих использование модулей с покрытием из двухслойного стекла. Реализация этих проектов создает отличный пример для последующего внедрения PERC-модулей в условиях пустынного климата.

Строительство солнечных электростанций Mafraq I и Empire совокупной мощностью 134 мВт осуществляет компания Fotowatio Renewable Ventures (FRV). FRV - ведущий провайдер комплексных решений в сфере возобновляемой энергетики, реализующий энергетические проекты в самых разнообразных регионах мира. JA Solar сотрудничает с FRV начиная с 2016 года. За это время партнеры успешно реализовали ряд проектов строительства солнечных электростанций гигаваттного уровня.

СЭС Mafraq I и Empire, также являющиеся плодом совместной деятельности FRV и JA Solar, были подключены к национальной энергосети Иордании. Станции расположены в пустынных районах страны, отличающихся экстремальными погодными условиями с песчаными бурями, засухой и резкими перепадами температуры в дневное и ночное время суток. Столь суровые климатические условия предъявляют особенно высокие требования к производительности фотоэлектрических модулей, используемых в подобных регионах. Модули JA Solar с покрытием из двойного стекла характеризуются отличным температурным коэффициентом и стойкостью к механическим нагрузкам. Кроме того, эти высокопроизводительные системы способны стабильно функционировать под воздействием других факторов, включая абразивный износ, ветер и песок, огонь и атмосферные осадки. Все эти характеристики сводят к минимуму коэффициент снижения производительности и ослабления мощности под действием резких перепадов температуры. Компания JA Solar предоставляет 30-летнюю гарантию линейной выработки электроэнергии PERC-модулями с двойным стеклянным покрытием, что обеспечивает эксплуатационную стабильность и высокую производительность солнечных электростанций. По предварительным расчетам, две новых СЭС будут ежегодно вырабатывать 260 млн кВт-ч электроэнергии, позволив сокращать вредные выбросы диоксида углерода на 210 000 тонн в год.

Глава правления JA Solar г-н Цзинь Баофан (Jin Baofang) отметил: "Наша компания - один из лидеров отрасли солнечной электроэнергетики на рынке Ближнего Востока. В частности, на нашу долю приходится свыше 30% иорданского рынка. В последние годы также активно растут объемы поставок нашей продукции в ОАЭ, Египет, Саудовскую Аравию и другие ближневосточные страны. JA Solar планирует дальше тесно сотрудничать с нашими клиентами в этом регионе, поставляя им высококачественные эффективные фотоэлектрические продукты".

О компании JA Solar

Компания JA Solar специализируется на разработке и изготовлении высокопроизводительного фотоэлектрического оборудования. Предприятие с 12 производственными базами и более чем 20 филиалами по всему земному шару выпускает кремнивые пластины, фотоэлектрические элементы, модули и осуществляет строительство солнечных электростанций. Продукция JA Solar доступна в 120 странах и регионах мира, обширно используясь при обустройстве наземных СЭС, коммерческих и промышленных фотоэлектрических системах, монтируемых на крышах зданий, а также в бытовых PV-системах. Обладая многочисленными преимуществами в аспекте непрерывного создания технологических инноваций, стабильных финансовых показателей, а также развитой международной сети продаж и послепродажного обслуживания, компания пользуется высокой репутацией среди клиентов в Китае и за рубежом. Предприятие на протяжении нескольких лет подряд входит в рейтинг Fortune China 500 и Топ-500 ведущих мировых предприятий отрасли возобновляемой энергетики. ( www.jasolar.com )

О компании FRV