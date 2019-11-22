Заканчивается регистрация на Молочный форум

Москва, 22 ноября. Регистрация на VI Международный агропромышленный молочный форум будет закрыта в понедельник, 25 ноября, в 12:00. Мероприятие пройдет 26-27 ноября в Доме правительства Московской области. Организатором традиционно выступает правительство Московской области при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ.

Международный агропромышленный молочный форум – ключевое мероприятие отрасли, призванное дать ей новый импульс, обратить внимание государства и инвесторов на динамично развивающийся рынок, его экспортный потенциал и возможности для импортозамещения.

Форум соберет на своей площадке всех ведущих производителей молочных продуктов, представителей органов власти, экспертов и предпринимателей из России и зарубежных стран, станет площадкой для обсуждения перспектив развития отрасли на период с 2020 по 2030 год. Тема пленарного заседания в этом году – "Реальность экспорта: станет ли российское молоко частью мирового рынка?".

Кроме того, в рамках форума обсудят внедрение новых технологических решений в молочную промышленность, механизмы поддержки агробизнеса, нюансы племенного животноводства и маркетингового продвижения продукции. В рамках первого дня своим опытом управления производством с участниками поделится делегация из Франции.

Помимо деловой программы, в рамках мероприятия пройдет традиционная выставка продукции профильных отечественных и зарубежных компаний. Свои товары и технологические решения представят десятки производителей. Ожидается подписание 10 крупных инвестиционных соглашений на сумму свыше 11 млрд рублей.

Возрастная категория 6+.