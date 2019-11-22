ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" приняло участие в выставке "Транспорт России"

​​​​​​Москва, 22 ноября. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" приняло участие в XIII Международном форуме и выставке "Транспорт России" в составе объединенной экспозиции Федерального агентства воздушного транспорта. Выставка прошла 19–21 ноября текущего года в московском Гостином дворе. В рамках концепции "Авиация как искусство" выставочный стенд, на котором были представлены мультимедийные и другие материалы, рассказывающие о деятельности ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", был построен в виде картинной галереи с развешенными на стенах работами на авиационную тематику. Помимо прочего, большое внимание гостей выставки привлекли макеты Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, который был открыт 16 октября, и Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, строительство которого планируется завершить в 2020 году. Объединенную экспозицию предприятий Росавиации осмотрел министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Представители ГК ОрВД приняли участие и в деловой программе "Транспортной недели". Заместитель генерального директора Никита Данилов подготовил для круглого стола "Подготовка специалистов авиационного персонала" доклад и презентацию на тему "Повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Транспорт России" – это, безусловно, отраслевое событие года. Выставка и форум являются уникальной площадкой для обмена профессиональным опытом и конструктивного диалога участников. Поэтому очень приятно, что организаторы отметили Госкорпорацию по организации воздушного движения, вручив диплом "За самый масштабный стенд", – сообщил пресс-секретарь предприятия Николай Ивашов.