{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" приняло участие в выставке "Транспорт России"

Описание
© Пресс-служба ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

​​​​​​Москва, 22 ноября. Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" приняло участие в XIII Международном форуме и выставке "Транспорт России" в составе объединенной экспозиции Федерального агентства воздушного транспорта. Выставка прошла 19–21 ноября текущего года в московском Гостином дворе. В рамках концепции "Авиация как искусство" выставочный стенд, на котором были представлены мультимедийные и другие материалы, рассказывающие о деятельности ФГУП "Госкорпорация по ОрВД", был построен в виде картинной галереи с развешенными на стенах работами на авиационную тематику. Помимо прочего, большое внимание гостей выставки привлекли макеты Новосибирского укрупненного центра ЕС ОрВД, который был открыт 16 октября, и Якутского укрупненного центра ЕС ОрВД, строительство которого планируется завершить в 2020 году. Объединенную экспозицию предприятий Росавиации осмотрел министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Представители ГК ОрВД приняли участие и в деловой программе "Транспортной недели". Заместитель генерального директора Никита Данилов подготовил для круглого стола "Подготовка специалистов авиационного персонала" доклад и презентацию на тему "Повышение качества профессиональной подготовки и переподготовки кадров ФГУП "Госкорпорация по ОрВД".

"Транспорт России" – это, безусловно, отраслевое событие года. Выставка и форум являются уникальной площадкой для обмена профессиональным опытом и конструктивного диалога участников. Поэтому очень приятно, что организаторы отметили Госкорпорацию по организации воздушного движения, вручив диплом "За самый масштабный стенд", – сообщил пресс-секретарь предприятия Николай Ивашов.

Реклама на ТАСС
Церемония вручения стипендий L'ORÉAL-UNESCO "Для женщин в науке" пройдет в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС