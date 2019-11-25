Xinhua Silk Road: Yili Jinlingguan удостоен британской международной премии за инновации

ПЕКИН (BEIJING), 25 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- В прошлую среду бренд детских молочных смесей Jinlingguan от китайского гиганта Yili получил премию "2019 Infant Milk Powder Formula Innovation Award". Высокой награды ведущей международной выставки пищевой промышленности Food Matters Live был удостоен высококлассный органический продукт Seine Mouiller.

В самом авторитетном и масштабном отраслевом событии Европы, проходящем в Великобритании, приняли участие производители пищевой промышленности из всех уголков земного шара. Свыше 20 000 экспертов отрасли собрались в Лондоне, чтобы обсудить вопросы развития и будущих перспектив индустрии здорового питания.

"Seine Mouiller" в переводе с монгольского означает "лучшая ферма". Сразу после появления на прилавках магазинов продукция этой торговой марки, отличающаяся более строгими стандартами производства, меньшим объемом ручного вмешательства и тщательным контролем качества, получила высокую оценку от потребителей и экспертов рынка.

Основным ключом к успеху Seine Mouiller, позволившим продукту в прошлую среду обойти многие ведущие бренды мира, стали уникальные составы и передовые инновации. К молочному сырью, поставляемому органической голландской фермой со 132-летней историей, производитель добавляет к смесям Seine Mouiller революционную комбинацию пребиотиков BID и GOS + FOS, а также инновационное сочетание белков α + β, способствующих лучшему усвоению питательных веществ детским организмом.

Начиная с 2003 года, компания Yili является истинным новатором в сфере изучения материнского молока. В 2007 году корпорация учредила специальную базу данных, которая на сегодняшний день содержит миллионы записей о питательных веществах, входящих в состав молока кормящей матери. В 2014 году Yili совместно с голландским Вагенингенским университетом создала центр НИОКР, снискавший себе славу "Пищевой кремниевой долины". В 2017 году учреждение было преобразовано в Yili Innovation Center Europe. Это событие ознаменовало достижение очередной важной вехи в научно-исследовательской деятельности и оптимизации детских смесей Yili.

Компания и дальше планирует следовать по пути инноваций, делать акцент на качестве и ресурсах, стимулировать высококачественное развитие китайской отрасли молочных смесей и стремиться к созданию "глобальной здоровой экосистемы".

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