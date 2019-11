Jolywood познакомили участников Solar Asset Management MENA с солнечными модулями типа N

ТАЙЧЖОУ (TAIZHOU), Китай, 25 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Директор ведущей китайской компании-производителя фотоэлектрических модулей Jolywood Taizhou д-р Лью Чжифэн (Liu Zhifeng) был приглашен на конференцию Solar Asset Management MENA 2019 для презентации ключевых характеристик двусторонних модулей типа N, заметно повышающих ВНД (внутреннюю норму доходности) солнечных электростанций на Ближнем Востоке. В организованном SolarPlaza мероприятии 17 и 18 ноября приняли участие сотни представителей и инвесторов отрасли фотовольтаики. В числе участников конференции были международные провайдеры ЕРС-сервисов (проектирование, материально-техническое обеспечение и строительство), тестирующие организации, ОЕМ (изготовители комплектного оборудования). В программу мероприятия вошли разнообразные тематические сессии, посвященные обсуждению вопросов инвестиционной среды, возможностей для финансирования, контроля качества и управления активов на фотоэлектрическом рынке.

Страны БВСА (Ближнего Востока и Северной Африки) за последние годы фиксируют активный рост числа солнечных электростанций. Круглогодичное обилие солнечного света делает регион идеальным местом для генерации солнечной энергии, однако высокий температуры создает угрозу для существующих технологий, вызывая вопросы относительно жизнеспособности подобных проектов в БВСА.

"Жара и песчаные бури бросают серьезный вызов эффективности фотоэлектрических систем, устанавливаемых в этом регионе. Высокоэффективные двусторонние модули типа N от компании Jolywood разработаны с учетом климатической динамики и географических особенностей ближневосточного региона, представляя собой эффективное решение, гарантирующее инвесторам высокую окупаемость капиталовложений в здешние солнечные фермы", - отметил д-р Лью.

Компания Jolywood познакомила участников конференции с революционными разработками, ориентированными на развитие отрасли фотовольтаики на Ближнем Востоке. Сделав акцент на эффективности, высоком коэффициенте преобразования и надежности модулей, г-н Лью рассказал о возможностях технологии NTOPCon, способной выдерживать самые высокие температуры и обеспечивать местным инвесторам долгосрочные преимущества:

Первое преимущество - высокая эффективность. Эффективность солнечных элементов NTOPCon массового производства от Jolywood достигает 23,2%, а мощность серийных модулей составляет 440-455 Вт, что значительно выше показателей любых других имеющихся на рынке аналогов. Статистические данные климатических испытаний на Ближнем Востоке показывают, что повышение мощности двусторонних модулей Jolywood на 10 Вт снижает стоимость BOS (баланса системы) на 1 цент.

Второе преимущество - высокий коэффициент усиления мощности. Высокая отражающая способность поверхности двусторонних модулей типа N от Jolywood в пустынном регионе обеспечивает повышенный коэффициент усиления мощности до уровня в 27,3%. По статистическим данным сторонних испытаний, коэффициент усиления мощности модулей Jolywood на 5-7% выше в сравнении с двусторонними системами на базе технологии PERC и на 13-15% выше, чем у односторонних продуктов PERC.

Третье преимущество - высокая надежность. Термостойкость считается важным критерием долгосрочной стабильности солнечных модулей. В частности, длительное воздействие экстремальных температур приводит к световой и тепловой деградации (LeTID) системы. Средняя рабочая температура солнечного модуля - выше 75℃. Это означает, что использование модулей в регионе БВСА требует решения проблемы LeTID. Модули типа N по своей внутренним характеристикам обладают низким показателем LeTID, что делает их идеальным вариантом для подобных климатических условий. В качестве дополнительной гарантии работоспособности систем компания Jolywood оптимизировала параметры световой деградации своих модулей, обеспечив снижение показателя с 1% в первый год до 0,4% во все последующие годы эксплуатации. Исходя их расчетов обоих условий, за 25-летний период это гарантирует выработку дополнительных 6,32% электроэнергии.

С момента появления на рынке двусторонние модули NTOPCon от Jolywood пользуются высокой репутацией у местных установщиков. В одном лишь 2019 году Jolywood поставила ближневосточным заказчикам оборудование общей мощностью 500 МВт. В этот показатель входит и построенная в Омане крупнейшая в мире солнечная электростанция типа N мощностью 125 МВт. Станцию планируется подключить к национальной энергосети в декабре этого года.

О компании Jolywood

Jolywood (SZ: 300393) - мировой лидер в разработке, производстве и маркетинге подложек для фотоэлектрических модулей, а также высокоэффективных монокристаллических двусторонних элементов и готовых систем. Основанная в 2008 году компания Jolywood (Suzhou) Sunwatt Co., Ltd. (Jolywood Suzhou) является крупнейшим в мире профессиональным производителем подложек для фотоэлектрических модулей. Ежегодные объёмы производства предприятия превышают 100 млн. метров. Jolywood (TaiZhou) Solar Technology Co., Ltd. (Jolywood Taizhou), стопроцентное дочернее предприятие Jolywood Suzhou, было основано в 2016 году и входит в число лидеров мировой фотоэлектрической отрасли, начиная с 2017 года выпуская 2,4 ГВт двусторонних солнечных элементов типа NTOPCon.