Предпремьерный показ отеля Paramount Hotel Dubai

ДУБАЙ, ОАЭ, 26 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Внося в мир гостеприимства всё лучшее, что может предложить голливудский гламур, Paramount Hotel Dubai подготовился для своего "допремьерного показа" перед торжественной церемонией открытия с красной ковровой дорожкой, которая состоится в январе 2020 года. Первый в регионе отель из коллекции Paramount готов приветствовать своих первых гостей.

Чтобы ознакомиться с мультимедийным пресс-релизом, перейдите по ссылке: https://www.multivu.com/players/uk/8651751-avant-premiere-of-paramount-hotel-dubai/.

Директор Ваэль Соуид (Wael Soueid), отвечающий за "кассовый успех" аван-премьеры отеля, отмечает: "Мы очень рады представить гостям Дубая высочайшие стандарты гостеприимства. Команда исполнительных директоров и персонал отеля вложили всю душу в дизайн Paramount Hotel Dubai, позаботившись о каждой детали, чтобы подарить нашим гостям поистине незабываемые впечатления".

Специалисты Paramount Pictures разработали концепцию, воплощающую в жизнь вечную голливудскую элегантность и олицетворяющую саму суть калифорнийского стиля жизни. Расположенный в дубайском районе Бизнес-Бей, Paramount Hotel Dubai задает новый стандарт утончённого дизайна, первоклассного сервиса, уникальных развлечений и высокой кухни.

Отель располагает 823 номерами, разделенными на несколько категорий: Scene and Stage Guest Rooms; Premiere Suites and Paramount Suites; а также тематическими номерами, дизайн которых вдохновлён самыми известными фильмами Paramount Pictures. Наполненный звёздными историями и гламуром Paramount Hotel сам по себе является настоящим блокбастером. Восемь концептуальных ресторанов отеля под руководством кулинарного продюсера Иезекииля Кардозо (Ezquiel Cardozo) обещают своим посетителям воистину уникальный праздник вкуса.

Дань уважения исторической магии кинематографа отдаёт частный кинозал Paramount Screening Room, служащий своеобразной временной капсулой и площадкой для проведения живых представлений перед публикой, наслаждающейся легкими закусками и шампанским.

Pacific Groove - бар и ресторан в калифорнийском стиле, в тщательно продуманном меню которого представлены морские деликатесы на гриле, стейки из дровяной печи, свежие салаты и суши-бар. Flashback - лаунж-бар, в тихой и расслабленной голливудской обстановке которого так приятно насладиться коктейлями по фирменным рецептам от опытных барменов. Для удобства гостей бар предлагает два приватных зала.

The Cheat - абсолютно уникальная шоколадная лаборатория Paramount. Кроме перечисленных заведений к услугам постояльцев отеля работают ресторан The Stage с обслуживанием на протяжении всего дня; изысканное кафе-кондитерская The Craft Table; лобби-лаунж и кафе; а также лаунж-бар у бассейна Malibu Deck с настоящим калифорнийским фуд-трейлером.

Другими предметами гордости для отеля служат потрясающие дизайнерские элементы, включая видеостены в фойе, PAUSE Spa и фитнес-центр, сверхсовременные залы для проведения конференций и других мероприятий, а также пространство для коворкинга Work/Play Suites.