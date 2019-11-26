Infortrend оптимизирует работу дата-центров с помощью высокоплотного хранилища 4U

ТАЙБЭЙ (TAIPEI), 26 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Infortrend® Technology, Inc. (код TWSE: 2495), передовой провайдер корпоративных систем хранения данных, представляет унифицированное хранилище 4U с 60 отсеками, ориентированное на удовлетворение потребностей в обработке растущих объемов данных в ограниченных пространствах дата-центров. Новая 60-отсековая система EonStor GS Gen2 характеризуется самыми передовыми показателями производительности и высокоплотным корпусом, способным вмесить до 896 дисков, увеличивая тем самым емкость одной системы до 10+ ПБ. Этого показателя вполне достаточно для удовлетворения нужд современных прикладных сценариев с большим объёмом обрабатываемых данных.

EonStor GS 3000/4000 Gen2 представляет собой новейшее поколение высокодоступных унифицированных хранилищ корпоративного класса от Infortrend с интеграцией NAS, SAN и облачного шлюза в единой системе. По сравнению с решениями предыдущих поколений, GS Gen2 обеспечивает 60% повышение производительности NAS, достигая пропускной способности операций чтения/записи на уровне до 9 900/5 500 МБ/с. Система также поддерживает показатель IOPS в 900K. В число других доработок входят удвоенная емкость памяти, четыре встроенных порта 10GbE для скоростных соединений I/O и доступность самых разнообразных форм-факторов.

Характеризуясь поддержкой передовой ЦП-платформы Intel и новым 60-отсековым форм-фактором 4U, GS Gen2 помогает пользователям решать проблемы стремительного роста данных, повышая производительность и емкость хранилищ в условиях ограниченного пространства ЦОД.

"Infortrend разработала 60-отсековое хранилище GS Gen2 4U с целью подготовить бизнес к растущему массиву обрабатываемой информации. Наше новое решение представляет собой весьма перспективный вариант для информационно емких прикладных сценариев в таких отраслях, как масс-медиа и индустрия развлечений, системы безопасности, НРС (высокопроизводительные вычисления)", - прокомментировал старший директор по вопросам планирования производства Томас Као (Thomas Kao).

Основные характеристики 60-отсекового хранилища EonStor GS Gen2 4U

Поддержка до 896 дисков в одной системе

Поддержка протоколов блочного и файлового уровня

Интеграция с облачным хранилищем

Повышение производительности NAS на 60%

Поддержка cоединения с волоконными (8/16/32 Гб/с), GbE/iSCSI (10/25 Гб/с) и SAS (12 Гб/с) хост-системами

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О компании Infortrend

Компания Infortrend (код на фондовой бирже TPE: 2495), начиная с 1993 года, разрабатывает и производит решения для хранения данных. Хранилища Infortrend, созданные с особым акцентом на собственные инновационные разработки, контроль производства и строжайшие процедуры тестирования, обеспечивают высокую производительность и гибкость использования новейших стандартов, удобные функции обработки данных, доступ к персональным сервисам послепродажного обслуживания и поистине беспрецедентное соотношение "цена-качество". Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.infortrend.com

Infortrend® и EonStor® являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками Infortrend Technology, Inc. Все прочие торговые марки являются собственностью их владельцев.