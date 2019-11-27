Более 30 зарубежных делегаций посетили Молочный форум

Москва, 27 ноября. Более 30 зарубежных делегаций посетили Международный агропромышленный молочный форум.

"Молочный форум способствует притоку новых инвестиций в молочную отрасль, созданию новых производств и развитию экспорта. Так, в первый день форума сербская компания Mlekara Sabac анонсировала планы по строительству в Богородском районе завода по производству брынзы – инвестиции в проект составят около 1,4 млрд рублей, появятся 150 новых рабочих мест. В Наро-Фоминском районе появится комплекс по производству коровьего и буйволиного молока, в Дмитровском – завод по производству сыров. Всего было подписано 11 соглашений на общую сумму 11,4 млрд рублей", – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

О масштабе прошедшего мероприятия говорили и сами представители иностранных делегаций.

"Я более чем впечатлен – у меня были определенные ожидания, но ждал гораздо меньшего. Я услышал о российских достижениях, в том числе на рынке вакцин, и хочу сказать, что то, что я увидел своими глазами, очень меня впечатлило. У России есть огромный экспортный потенциал, и вы можете занять определенные ниши. Взять, например, такой продукт, как кефир. После того, как вы достигли определенных успехов на ниве потребления, нужно думать об экспорте", – заявил генеральный директор МЕАР (Ливан) Гассан Сайег.

Французская делегация из региона Овернь-Рона-Альпы во главе с вице-президентом регионального совета Филиппом Менье на второй для себя форум прибыла в расширенном составе.

"Мы видим, как развивается агрокомплекс Московской области, мы видим инициативы правительства региона в этом направлении. Поэтому в рамках второго визита в Подмосковье мы приехали в расширенном составе", – отметил он.

О важности форума заявил и Милан Теплы – гендиректор компании Madeta, крупнейшего чешского производителя молочных продуктов. По его словам, фирма очень пострадала от введения Россией продуктового эмбарго на поставки молочной продукции из стран ЕС. Теплы выразил надежду, что Молочный форум поможет урегулированию этих проблем.

Другие представители иностранных делегаций – вице-директор Федерального ведомства по сельскому хозяйству Швейцарии Адриан Эби и президент группы по внешним коммуникациям Лакталис Групп Мишель Нале – воспользовались площадкой форума для того, чтобы поделиться своим опытом и предложить новые пути развития российской молочной отрасли. В первую очередь, разговор шел о необходимости ориентироваться на качество выпускаемой продукции и использовать преимущества России с точки зрения логистики.

Международный агропромышленный молочный форум – ключевое мероприятие отрасли, призванное дать ей новый импульс, обратить внимание государства и инвесторов на динамично развивающийся рынок, его экспортный потенциал и возможности для импортозамещения. Ежегодно на площадке форума подписываются многомиллионные соглашения о сотрудничестве и инвестициях. Общение производителей, инвесторов и государственных регуляторов проходит в формате панельных дискуссий, семинаров и круглых столов.

​Генеральный партнер: Агрохолдинг "ОСП агро".

Партнер: ГК "РОТА-АГРО".

Партнер деловой программы: Мустанг Технологии Кормления.

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