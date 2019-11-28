BMW представляет новые возможности на "перекрестке" музыки и технологий

МЮНХЕН, 28 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Лондонский симфонический оркестр. Ла Скала. Большой театр. Баварская государственная опера. Берлинская государственная опера. Эльбская филармония. Польская национальная опера. Мюнхенская филармония. На протяжении многих лет компания BMW сотрудничает со всемирно известными оркестрами над созданием таких форматов, как "BMW Opera Next" и "BMW Classic", предлагающих истинным целителям новые пути наслаждения музыкой. Миллионы слушателей смогли посетить бесплатные концерты на площадях крупнейших городов Европы и на онлайн-платформах.

Электрификация транспортных средств открывает новые возможности на "перекрестке" музыки и современной мобильности. В 2019 году компания BMW совместно со всемирно известным кинокомпозитором и лауреатом премии "Оскар" Хансом Циммером создали мелодии цифрового сопровождения работы электропривода и других систем BMW Vision M NEXT.

Музыка - чрезвычайно эмоциональный инструмент, создающий поистине незабываемые моменты. Какой потенциал скрыт в этом универсальном языке? Создание новых мелодий открывает поистине беспрецедентные возможности.

BMW намеревается привлекать музыкальные коллективы к процессу исследования, определяющего звуки будущего. Международные музыкальные партнеры бренда с большим воодушевлением оценивают перспективы этой инициативы.

Дополнительная информация доступна на веб-сайте: www.press.bmwgroup.com

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