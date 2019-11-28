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Cанья представила талисман Шестых пляжных азиатских игр-2020: здравствуй, Яя!

САНЬЯ (SANYA), Китай, 28 ноября 2019 г. /PRNewswire/ -- Официальная презентация талисмана Шестых пляжных азиатских игр-2020 ("ABG 2020") состоялась 28 ноября 2019 года по местному времени. Символом предстоящего спортивного мероприятия стал очаровательный олень-таменг по имени Яя (Yaya). По сообщению медиа-центра Оргкомитета игр (SABGOC), презентация талисмана совпала с началом обратного отсчета времени, оставшегося до турнира, который пройдет ровно через год.

Олень таменг был выбран талисманом Шестых пляжных азиатских игр не случайно. Между этим животным и островом Хайнань существует очень тесная связь. Таменги, или олени-лиры - коренные жители тропического острова, которых часто называют "хайнаньскими эльфами". Все подвиды редки и имеют охранный статус класса I в Китае. В китайском языке слово "олень" - "lu", - созвучно со словом "благодать". Именно поэтому в традиционной китайской культуре олени всегда считались существами, приносящими удачу и процветание.  Среди представителей народности ли большой популярностью пользуется красивая легенда о любви, символом которой является статуя "оглядывающегося оленя" (Luhuitou). Благодаря этой романтичной истории, Санья снискала себе славу "города оленей". И древняя легенда, и таменг являются символами Саньи. Очаровательный, дружелюбный и шаловливый олень Яя, созданный в формате 3D, олицетворяет собой гармоничное сосуществование человека и природы, что идеально соответствует стремлению организаторов ABG 2020 провести предстоящие соревнования в "зеленом" ключе.

Имя талисмана - Яя, - ассоциируется и с Саньей, и с Азией в целом, символизируя динамичные и взаимозависимые взаимоотношения между городом, регионом и остальной частью земного шара. Идея сделать бегущего оленя эмблемой предстоящих игр родилась в результате наблюдений за повадками животного. Талисман соревнований воплощает дух смелости и новаторства, уверенность и целеустремленность хайнаньского народа в вопросах развития экспериментальной зоны свободной торговли с китайским "лицом". Объединяя образ грациозного оленя с современными тенденциями пляжной моды, талисман в полной мере отражает привлекательность пляжных видов спорта и имидж Саньи как модного и прогрессивного мегаполиса. Яя поднимает левый палец вверх, демонстрируя абсолютную уверенность в способности города сделать предстоящие Пляжные игры "стильными, экологичными, фантастическими и великолепными", а также показывая величайшую гордость 9-миллионного населения Хайнаня за свой роскошный остров. Олень, облаченный в одежду с тотемными символами народности Ли, служит воплощением самобытности столицы предстоящих соревнований и содействует популяризации местной культуры. Кончик носа Яя в форме сердца символизирует дружеские приветствия и открытое приглашение, направляемое столицей Шестых пляжных азиатских игр друзьям по всем земному шару, а также сердечный призыв к народам Азии вместе приложить усилия для процветания и гармонии в регионе.

В день презентации талисман был представлен широкой общественности в формате динамичного видеоролика, кратко познакомившего аудиторию с 17 видами спортивных соревнований на ABG 2020.

Ссылки на визуальные приложения:
http://asianetnews.net/Download.asp?ID=352151 

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