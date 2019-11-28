Подведены итоги VI Международного агропромышленного молочного форума

Москва, 28 ноября. Подошло к концу ключевое событие российской молочной отрасли – VI Международный агропромышленный молочный форум. За два дня мероприятие посетили свыше 3000 человек из 33 стран, включая 1000 производителей молочной продукции, более 100 представителей СМИ и несколько десятков экспонентов выставки. На полях форума был подписан план мероприятий по сотрудничеству Московской области с Республикой Беларусь, открыто новое предприятие агрохолдинга "ОСП агро" на 1199 коров и заключены 11 соглашений на сумму порядка 11,5 млрд рублей.

"Молочный форум с каждым годом приобретает все больший масштаб на международном уровне и становится ключевой площадкой для развития молочной отрасли в России. За шесть лет его посетили порядка 13 тыс. человек из десятков стран, подписано 50 соглашений на сумму более 36 млрд рублей. Для Подмосковья главным итогом форума стали миллиарды рублей инвестиций, десятки заинтересованных в нашем регионе предпринимателей, сотни новых рабочих мест, а также рост узнаваемости региона на мировом уровне. В следующем году эту работу обязательно продолжим", – заявил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Деловой программой были охвачены все аспекты развития отрасли. Представители федерального центра, Подмосковья, крупные российские и зарубежные производители, иностранные делегаты и эксперты обсудили перспективы экспорта российской молочной продукции, новые технологические решения на производствах, особенности племенного животноводства и маркетингового продвижения товаров, а также последствия введения обязательной электронной ветеринарной сертификации.

Ключевыми спикерами стратегической сессии и пленарного заседания форума выступили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов, министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин, генеральный директор Союзмолоко Артем Белов, директор по связям с государственными органами Danone Россия Татьяна Ткаченко.

Впервые за всю историю форума на ключевых сессиях были широко представлены иностранные делегации, в которые входили производители, государственные деятели и эксперты, среди которых вице-президент регионального совета Овернь-Рона-Альпы, Франция Филипп Менье, вице-директор Федерального ведомства по сельскому хозяйству Швейцарии Адриан Эби, генеральный директор МЕАР (Ливан) Гассан Сайег, президент Лакталис Групп по внешним коммуникациям Мишель Нале и др. Завершил первый день форума круглый стол с участием французской делегации, а генеральный директор сербского молокозавода Mlekara Šabac Драган Шашич подписал меморандум о намерении вложить 1,4 млрд рублей в строительство подмосковного завода по производству брынзы мощностью 75 т в сутки.

Планы по запуску новых предприятий на территории области в ходе форума подтвердили и российские производители. АИС "ФермаРоста" вложит 4 млрд рублей в животноводческий комплекс на 5000 голов дойного стада и молочный завод мощностью переработки 300 т в сутки. ООО "Русский буйвол" проинвестирует 3 млрд 100 млн рублей в создание комбинированного комплекса по производству высококачественного коровьего и буйволиного молока. ООО "Звезда Подмосковья" построит завод по производству сыров на территории подмосковного сырного кластера за 1 млрд 22 млн рублей. ООО "КАПРИКА" откроет молочно-товарный комплекс на 3000 фуражных коз с цехом по переработке молока за 1 млрд рублей. ООО "Рота-Агро" вложит 600 млн рублей в проект завода по производству сыров в Наро-Фоминском районе. Еще несколько малых предприятий запустят на базе подмосковных крестьянских и фермерских хозяйств. Общая сумма инвестиций превышает порядка 11,5 млрд рублей, появятся 700 новых рабочих мест для жителей области.

"Больше всего зарубежные делегации и инвесторы заинтересовались "Сырным кластером" в Дмитровском районе. Четыре резидента там уже строят заводы, но есть вторая очередь и свободные участки. Правительство оказывает серьезную поддержку: за счет региона подведены инженерные коммуникации, построена дорога. Еще один вектор сотрудничества – это создание перерабатывающих кластеров около крупнейших транспортно-логистических комплексов, через которые товары будут поставляться в страны СНГ, Китай, Юго-Восточную Азию. Размещение производств в непосредственной близости будет снижать затраты на транспортировку и увеличит возможности для развития экспорта продукции", – отметил заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Антон Логинов.

Еще одно предприятие было запущено в первый день работы Молочного форума. Президент Агрохолдинга "ОСП агро" Игорь Исаев торжественно открыл современную молочно-товарную ферму на 1199 коров в присутствии министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева. При строительстве животноводческого комплекса, разместившегося на территории подмосковного села Сенницы-1, были применены прогрессивные технические решения: беспривязное содержание животных, кормление с помощью самоходного кормораздатчика-смесителя, доение коров с помощью автоматизированной доильной установки карусельного типа, оснащенной автоматической компьютерной системой управления стадом, и многое другое.

Кроме того, на полях форума состоялось торжественное подписание Плана мероприятий по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве Московской области с Республикой Беларусь на период 2020-2022 годов. Стороны договорились содействовать развитию взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, взаимодействовать в части развития животноводства и растениеводства. Еще один документ – соглашение о взаимодействии – Подмосковье подписало с Государственным университетом по землеустройству. Также было подписано соглашение между подмосковным производителем молока и торговой сетью "АШАН" о поставках продукции.

Рекордные масштабы в этом году приобрела традиционная выставка молочной продукции и технологических образцов от крупнейших подмосковных и российских производителей. Всего на форуме были представлены свыше 20 экспонентов: АО "Воскресенское", "Братья Чебурашкины", "Рузское молоко", "Дмитровский молочный завод", "Ecolean" и многие другие. В течение обоих дней участникам также были доступны кулинарная зона, выставка сыра от подмосковных сыроваров и стенд "Умная дегустация", на котором эмоции от первого знакомства с образцами молочной продукции определял искусственный интеллект.

Международный агропромышленный молочный форум – ключевое мероприятие отрасли, призванное дать ей новый импульс, обратить внимание государства и инвесторов на динамично развивающийся рынок, его экспортный потенциал и возможности для импортозамещения. Ежегодно на площадке форума – в Доме правительства Московской области – подписываются многомиллионные соглашения о сотрудничестве и инвестициях. Общение производителей, инвесторов и государственных регуляторов проходит в формате панельных дискуссий, семинаров и круглых столов.

Генеральный партнер: Агрохолдинг "ОСП агро".

Партнер: ГК "РОТА-АГРО".

Партнеры деловой программы: Мустанг Технологии Кормления, Россельхозбанк.

Для получения дополнительной информации:

press@agromosreg.ru

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