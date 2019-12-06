В Татарстане за год отремонтировали 27 подростковых клубов на сумму 100 млн рублей

Казань, 6 декабря. В Татарстане завершился очередной этап Программы капитального ремонта зданий и укрепления материальной базы подростковых клубов Республики Татарстан. Так, в этом году было отремонтировано 27 подростковых клубов, на эти цели бюджет республики направил 100 млн рублей. В настоящее время строительно-монтажные работы полностью завершены на всех объектах. Всего же за 2015-2019 годы было отремонтировано 140 клубов на сумму 500 млн рублей.

"Сегодня ситуация существенно меняется. В первую очередь, мы решили более эффективно использовать уже предоставленные бюджетом республики финансовые возможности и внесли изменения в сам подход по организации капремонта. Если раньше директор молодежного центра приходил в уже отремонтированный объект и на месте думал, что теперь там делать, сейчас техзадание строителям формируется именно отраслевиком. Для этих целей мы создали Институт реновации объектов молодежной среды и теперь работаем по другому подходу: сначала анализируем запросы молодежи и наши задачи на конкретной территории, по ним создаем концепцию работы молодежного центра или подросткового клуба. Затем с этой концепцией работают архитекторы, которые создают современный проект по запросам молодежи. Это почти не влияет на повышение стоимости работ, но точно создает совершенно новую среду, которая гораздо более привлекательна для молодых людей", - сказал министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

Проведение капитального ремонта и укрепление материальной базы позволяет оборудовать подростковые клубы современной техникой, новой мебелью и спортивным инвентарем для полноценного развития подростковых клубов, повысить занятость детей, обеспечить разносторонние потребности подростков и молодежи, создать современные базы для проведения мероприятий различной направленности, что в целом позволит повысить эффективность подростковых клубов республики.

После ремонта во многих клубах обновлены фасад, кровля, полностью заменены все инженерные сети. Они стали комфортным и удобным местом для организации досуга детей и молодежи.

В августе и начале сентября после капитального ремонта состоялись торжественные открытия девяти молодежно-подростковых клубов в Казани, которые были отремонтированы и оснащены новым оборудованием. Таким образом, получили новую жизнь молодежно-подростковые клубы: "Олимп", "Дружба", "Ника", "Радость", "Арлекино", "Долина", "Орион", "Казань", "Алиса". Также в 2019 году капитально отремонтированы и торжественно открыты четыре подростковых клуба в Нижнекамском районе: ПК "Клевер", ПК "Азамат", ПК "Энергия", ПК "Ровесник". Там были созданы условия не только для того, чтобы подростки и молодежь отдыхали, но и развивались, чтобы это было интересно, креативно, содержательно. А в Альметьевском районе прошло торжественное открытие подросткового клуба "Импульс". Также открыл свои двери после капитального ремонта подростковый клуб "Аэронавт". Подростковые клубы Набережных Челнов - "Алый парус", "Титан", "Исток" - также были открыты с участием первых лиц города.

В 2020 году реализация программы будет продолжена, ожидается реновация 17 клубов.

Всего на территории Республики Татарстан функционируют 223 подростковых клуба, в 28 муниципальных районах.

С 2015 года благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Минниханова на территории Республики Татарстан реализуется Программа капитального ремонта зданий (помещений) и укрепления материальной базы подростковых клубов Республики Татарстан.

Программа разработана в целях поддержки, развития и восстановления сети учреждений государственной молодежной политики, создания условий для организации досуга детей и подростков по месту жительства.