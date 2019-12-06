Сеть кафе PRIME отмечает пятнадцатилетие

Москва, 6 декабря. PRIME - сеть кафе с натуральными блюдами в холдинге Аркадия Новикова - отмечает пятнадцатилетие. За этот период PRIME объединил вокруг себя постоянно расширяющийся круг социально ответственных любителей натуральной, быстрой и качественной еды.

Натуральность продуктов, упор на качество, следование экологическим принципам, и все это – в условиях темпа столичной жизни. Создатели PRIME, в числе которых ресторатор Аркадий Новиков, вдохновлялись примером лондонских заведений общепита, чтобы открыть в Москве новый формат кафе быстрого обслуживания со стандартами качества ресторана. Формат smart-casual оказался не просто жизнеспособным, но и весьма перспективным: количество точек в Москве уже превысило 100, до конца 2019 года откроется еще не менее трех, а в 2020 году планируется открыть порядка 30 кафе PRIME.

История PRIME начинается в 2004 году: именно тогда команда Аркадия Новикова знакомится с лондонскими кафе Pret A Manger и решает привезти простой и понятный формат в столицу. В 2005 году в Москве открывается три кафе под названием "Пять звезд". "Пять звезд" - потому что это новый, топовый уровень в сфере российского фастфуда. А в 2007 году "Пять звезд" объединяется с сетью магазинов "Прайм", схожих по идее готового и качественного питания, но при этом сохраняет формат кафе с достаточным количеством посадочных мест. Первой нишей, которую занимает объединенный "Прайм", становятся кафе в бизнес-центрах, а с 2013 года открываются кафе стрит-формата, возглавляет которые обновленное флагманское кафе на Кузнецком мосту.

Сегодня PRIME - это 5 810 703 выпитых чашек кофе в год и 4 148 522 сэндвичей, которые гости берут с собой. PRIME - это фастфуд нового поколения: блюда готовят вручную из натуральных ингредиентов повара PRIME на фабрике-кухне в Москве. Красители, консерванты и усилители вкуса и другие "недружественные" пищевые добавки исключены, поэтому сроки хранения продуктов не превышают 24 часов. Каждый день PRIME предлагает фастфуд с пометкой "натурально", который легко можно взять с собой. В меню: сэндвичи, например, дальневосточный с горбушей или "Блэк&Уайт", салаты - сытный "скандинавский" и легкий Healthy Pot с лососем и киноа, пять видов новых поке и десерты, среди которых гранолы, мусс панна-котта, запеченные яблоки и безлактозные новинки. Любой заказ обрабатывается за 90 секунд, а с 2010 года имеется доставка по всем районам Москвы.

Также компания первой среди сетей общественного питания начала продвигать направление фудшеринга, и сегодня 13 кафе на постоянной основе помогают пяти благотворительным фондам, ежедневно передавая волонтерам продукты питания и напитки. Только за период с февраля по август 2019 года было передано около 14 146 т еды. Заботясь об экологии, 59 кафе передают использованную экопосуду на дальнейшую переработку компании "ЭкоЛайн", а недавно на улице Мясницкая открылся двухэтажный флагман, где установлены контейнеры для сортировки мусора.

В планах PRIME - курс на развитие: появление 30 филиалов кафе в 2020 году и открытие сразу двух новых кулинарий Stoleshnikov в ноябре 2019 года, поддержка социальных и экологических инициатив и натуральные новинки, приготовленные вручную из простых ингредиентов.