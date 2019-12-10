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Результаты опроса Supermicro по экологичности ЦОД указывают на возможность экономии

Результаты опроса показывают, что 88% всех центров обработки данных являются абсолютно неэкологичными, а среднестатистическое предприятие может ежегодно экономить до 38 млн долл. США на энергоресурсах, потребляемых дата-центрами, одновременно сокращая объемы генерируемого электронного лома на 350 тонн в год

САН-ХОСЕ (SAN JOSE), Калифорния, 10 декабря 2019 г. /PRNewswire/ --Компания  Super Micro Computer, Inc. (SMCI), мировой лидер в сфере корпоративных вычислительных, сетевых решений, хранилищ данных и экологически безопасной обработки данных, сегодня обнародовала второй ежегодный отчет "Центры обработки данных и окружающая среда", в основу которого легли результаты опроса более чем 5 000 специалистов ИТ-сектора. В этом году итоги исследования в очередной раз продемонстрировали, что руководители большинства ЦОД не уделяют должного внимания природоохранным инициативам с точки зрения расширения инфраструктуры собственных дата-центров, контроля затрат и уменьшения влияния на окружающую среду. 

Компания Supermicro ежегодно проводит опрос для оценки актуального состояния отрасли, анализа факторов, учитываемых владельцами центров обработки данных при приобретении оборудования, а также в целях содействия руководству ЦОД в принятии более рациональных решений для снижения долгосрочного воздействия на окружающую среду посредством снижения объемов электронных отходов и потребления энергоресурсов.

Основные результаты опроса:

Ответы ИТ-специалистов как компаний малого и среднего бизнеса, так и крупных корпораций показывают, что большинство предприятий (86%) не считают воздействие своих центров обработки данных на окружающую среду важным и достойным внимания фактором:

  • в числе индикаторов успешной деятельности руководители ЦОД, в первую очередь, отмечают общую себестоимость владения и окупаемость инвестиций. Менее 15% респондентов включили в перечень таких факторов энергоэффкективность, корпоративную социальную ответственность или влияние на окружающую среду.
    • 22% участников опроса считают "экологические соглашения" чрезмерно дорогостоящими для принятия во внимание в процессе деятельности своих предприятий, ссылаясь на недостаточность информации об окупаемости инвестиций в экологически безопасные вычислительные решения.

9 из 10 существующих центров обработки данных не могут похвалиться оптимальной энергоэффективностью. Исходя из средних национальных показателей, этот недостаток потенциально способен стоить каждому ЦОД более 1,4 млн долл. США в год:

  • Даже с появлением инновационных технологий охлаждения и нового оборудования, способного выдерживать высокие рабочие температуры, компании по-прежнему стремятся снижать окружающую температуру в своих дата-центрах – по сравнению с 2018-м, в этом году число предприятий, уделяющих наибольшее внимание поддержанию на своих объектах температуры ниже 24oC, выросло на 13%, и сегодня на их долю приходится свыше двух третей всех участников опроса.
    • Это особенно расточительно, принимая во внимание тот факт, что использование оборудования с свободным воздушным охлаждением, способного функционировать при температуре выше 26,5oC, обеспечивает ЦОД возможность сокращать эксплуатационные расходы.
  • Многие предприятия также предпочитают поддерживать в своих данных меньшую плотность оборудования, чем это необходимо. 71% всех опрошенных отмечают, что их ЦОД функционируют при удельной мощности на уровне ниже 19 кВт из расчета на одну стойку.
    • Использование многоузловых серверов и повышение энергетической плотности позволило бы заметно оптимизировать потребности в энергоресурсах и сократить расходы.

По сравнению с 2018 годом весьма тревожные изменения наблюдаются в основных способах утилизации устаревшего серверного оборудования дата-центров. В 2019-м число компаний, осуществляющих переработку выведенного их эксплуатации аппаратного обеспечения, заметно сократилось:

  • количество предприятий, сотрудничающих с сертифицированными поставщиками услуг ресайклинга, уменьшилось на 14% по сравнению с прошлогодними показателями, а число компаний, самостоятельно осуществляющих переработку старого оборудования, снизилось на 5%.
    • Учитывая тот факт, что на долю электронного лома уже приходится 2% всех объемов мусора и 70% от объемов токсичных отходов в США, сокращение масштабов надлежащей переработки и утилизации гигантских объемов вычислительной техники указывает на крайне неблагоприятное экологическое воздействие.
  • Что еще хуже, каждое десятое крупное предприятие, располагающее самым большим количеством аппаратного обеспечения для обработки данных, по-прежнему просто вывозит списанное оборудование на свалку.
    • 9% от крупных игроков рынка отмечают, что утилизация оборудования осуществляется без каких-либо специальных мер по его переработке.

Оптимизация циклов модернизации оборудования позволяет сократить масштабы электронного мусора более чем на 80% и повысить производительность агрегатов на 15%, одновременно на 44% снизить расходы на приобретение аппаратного обеспечения. В конечном итоге, подобная оптимизация способна ежегодно приносить экономию капитальных расходов в размере 900 тыс. долл. США и сокращать объемы электронных отходов на 12 тонн.  

  • В 2018 году 35% отраслевых предприятий планировало обновлять серверное оборудование каждые 2-3 года, а в 2019 году 40% опрошенных сообщили о своих планах увеличить цикл обновления аппаратного обеспечения до 4-5 лет.

"Результаты опроса за текущий год в очередной раз наглядно доказывают, что мировая ИТ-отрасль по-прежнему не склонна учитывать экологические факторы при выборе оборудования для ЦОД, - прокомментировал президент и генеральный директор Supermicro Чарльз Лян (Charles Liang). -  Мы продолжаем концентрировать свои усилия на разработке ресурсоэкономичной архитектуры в стремлении помочь конечным потребителям экономить энергию и сокращать расходы на приобретение оборудования, а также уменьшать масштабы собственного влияния на окружающую среду".

Разработанная Supermicro ресурсоэкономичная архитектура (Resource-Saving) разделяет ЦП, память и другие подсистемы, позволяя осуществлять модернизацию каждого элемента независимо от других. Подобная концепция дает владельцам дата-центров возможность сократить расходы на циклы обновления оборудования, а также снизить показатель TCE. С точки зрения двух-четырехлетнего цикла регенерации архитектура Resource-Saving обеспечивает в целом более высокопроизводительные и более эффективные серверы с меньшей стоимостью в сравнении с традиционными моделями, требующими демонтажа и замены. Все это позволяет центрам обработки данных независимо оптимизировать процессы внедрения новых и усовершенствованных технологий.

Второй ежегодный отчет Supermicro "Центры обработки данных и окружающая среда" предоставляет обзор основных тенденций в формировании ИТ-инфраструктуры и разработке отраслевых стратегий. В этмо году опрос проводился в октябре посредством электронной почты. При составлении отчета учитывались результаты анкетирования 1 362 операторов ЦОД и практикующих ИТ-специалистов из штата международных предприятий, сервисных провайдеров, компаний малого и среднего бизнеса. Результаты опроса представляют собой комплексный срез ключевых демографических показателей, включая географическое расположение, отраслевые вертикали, масштабы опрошенных предприятий и должности респондентов.

"Проведенный компанией Supermicro международный анализ экологических инициатив центров обработки данных показывает, что большинство предприятий сектора при выборе оборудования для собственных ЦОД не уделяют должного внимания вопросам энергопотребления и сокращения масштабов электронного мусора, - отметил мэр города Сан-Хосе Сэм Ликкардо (Sam Liccardo). -   Являясь ведущей компанией Кремниевой долины с точки зрения инновационности и экологической устойчивости, Supermicro давно воплощает в жизнь принципы экологичных вычислений, и я призываю всех других участников отрасли учиться и следовать ее примеру". 

Индустрии центров обработки данных необходимо приложить значительные усилия, чтобы заслужить себе право называться экологичной. Использование инновационного оборудования с применением передовых технологических разработок позволяет значительно сократить масштабы негативного влияния на окружающую среду.  К примеру, дезагрегированная конфигурация северов дает возможность сэкономить заметные суммы на модернизации оборудования и оперативно использовать преимущества новейших серверных технологий.

Еще одним важным фактором является энергоэффективность ЦОД. Высокопроизводительные и высокоплотные серверы позволяют сокращать объемы потребления энергоресурсов и занимают значительно меньше пространства. Коме того, системы, конструкция которых предусматривает свободное охлаждение циркулирующим воздухом, не требуют оснащения серверных залов специальными системами кондиционирования воздуха, что также приводит к сокращению объемов потребления энергии дата-центрами.

Чтобы узнать больше о результатах исследования, ресурсосберегающих инновациях Supermicro и инициативах компании в области экологически безопасных вычислений, посетите веб-сайт www.supermicro.com/WeKeepITGreen.

Для получения дополнительной информации о решениях Supermicro SuperServer® см. веб-сайт www.supermicro.com. Следите за новостями Supermicro в Facebook and Twitter.

О компании Super Micro Computer, Inc.

Компания Supermicro (SMCI), лидер в сфере высокопроизводительных и высокоэффективных серверных технологий, является ведущим поставщиком передовых серверных решений Building Block Solutions® для информационных центров, облачных вычислений, высокопроизводительных вычислительных центров, корпоративных ИТ, Hadoop/Больших данных и встроенных систем. Supermicro ответственно подходит к защите окружающей среды; инициатива «We Keep IT Green®» позволяет предоставлять клиентам самые энергоэффективные и экологически чистые решения из всех доступных на рынке.

Supermicro, Building Block Solutions и We Keep IT Green являются торговыми марками и/или зарегистрированными торговыми марками Super Micro Computer, Inc.

Все остальные марки, названия и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

SMCI-F

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1042601/Supermicro_Data_Centers_and_the_Environment.jpg  

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