Казань, 13 декабря. Минсельхоз России отметил лидерство Татарстана по суточному объему реализации молока среди субъектов Федерации.

По состоянию на 2 декабря текущего года объем товарного молока, реализованного в стране сельскохозяйственными организациями, составил 44,1 тыс. тонн. Это больше аналогичного показателя 2018 года на 8,1%.

Максимальные объемы реализации молока за сутки достигнуты в Республике Татарстан, Краснодарском крае, Воронежской, Кировской, Свердловской, Ленинградской, Белгородской, Московской, Новосибирской, Нижегородской и Вологодской областях, республиках Удмуртия и Башкортостан, а также Алтайском крае.

По оперативным данным Минсельхозпрода РТ, в республике по состоянию на 11 декабря 2019 года сельхозпредприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства реализовали 3 тыс. 267,9 тонны молока. Это на 209,6 тонны или на 7% больше соответствующего показателя прошлого года.

При этом в республике среднесуточный надой на одну корову увеличился по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 0,9 кг и составил 14,7 кг.

Как ранее сообщалось в Татарстане валовой надой молока в сельхозорганизациях за январь – ноябрь этого года составил 1 млн 239,4 тыс. тонн, что на 4% больше показателя за аналогичный период 2018 года.