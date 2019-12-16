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В Чэнду будут созданы 11 промышленных субфондов, которые позволят привлечь $1 млрд

ЧЭНДУ (CHENGDU), Китай, 16 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- В четверг на территории Международного финансового городка "Тяньфу" в городе Чэнду на юго-западе Китая состоялась конференция под названием 2019 Western China Capital Innovation Summit. Мероприятие, проходившее под эгидой городского управления по финансовому контролю, было организовано Chengdu Media Group совместно с изданием National Business Daily.

Примечательно, что в ходе конференции состоялась церемония подписания соглашения о создании субфондов городского индустриального фонда "5+5+1". Фонд "5+5+1" был создан для содействия развитию передового производственного сектора, современной индустрии услуг и новых отраслей экономики.

Дочернее предприятие Chengdu Jiaozi Financial Holding Group Co Ltd, специализирующееся на управлении индустриальным фондом, заключило 11 соглашений с различными организациями по управлению финансовыми фондами. В их число вошли Shanghai SIIC Fund Management Co Ltd, Shanghai Stone Capital Co Ltd, дочернее предприятие Shenzhen HTI Group Co Ltd со специализацией в сфере управления фондом инвестиций в человеческий капитал, Shenzhen GTJA Investment Group Co Ltd, Founder H Fund Co Ltd и Chengdu Innovation Venture Capital Co Ltd.

Эти соглашения предусматривают создание 11 субфондов, ориентированных на развитие инновационных отраслей промышленности в рамках программы "5+5+1" с целью привлечения около 8 млрд юаней ($1,1 млрд).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Ли Яньсю (Li Yanxiu), +86-18081161401, liyanxiu@nbd.com.cn

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