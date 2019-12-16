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Основатель Lemon Game: революция в отрасли и создание альянса разработчиков блокчейн-игр

МОСКВА (MOSCOW), 16 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- 5 декабря в России состоялась презентация "LoMoStar 3.0": платформа для дистрибуции блокчейн-игр Lemon Game сообщила о приобретении известного блокчейн-проекта LoMoStar. Представленный в 2016 году проект LoMoStar на сегодняшний день может похвалиться базой из 1,25 млн активных пользователей и сотнями бизнес-партнеров.

После завершения всех формальностей, связанных с приобретением, LoMoStar продолжит предоставлять полноценную поддержку Lemon Game, включая технологические сервисы, трафик и ресурсы.

Как отметил основатель Lemon Game: "Приобретение LoMoStar обеспечит нашей платформе качественный скачок в сфере блокчейн-игр. В будущем Lemon Game планирует еще теснее взаимодействовать с игровыми блокчейн-проектами с целью создания глобального отраслевого альянса и превращения Lemon Game в "Steam" блокчейн-индустрии, что обеспечит нашим пользователям дополнительное удобство и эффективность в поиске, использовании, обсуждении и торговле игровыми продуктами".

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Цуй Тинтин (Cui Tingting), 13716354192

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