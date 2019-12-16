Компания Juniper Networks помогает исследователям ЦЕРН взглянуть на истоки Вселенной

САННИВЕЙЛ, Калифорния, 16 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания Juniper Networks (NYSE: JNPR), являющаяся одним из лидеров в сфере разработки защищенных сетей с элементами искусственного интеллекта, сегодня объявила о том, что ЦЕРН (Европейская организация по ядерным исследованиям) — один из крупнейших и наиболее авторитетных научно-исследовательских центров мира — внедрил сетевые решения Juniper в целях повышения возможностей своих центров обработки данных и технических сетей для адаптации к растущим требованиям научных исследований. ЦЕРН уже ввел в эксплуатацию коммутаторы Juniper Networks® серии QFX, Ethernet-коммутаторы серии EX и в настоящее время оценивает возможность использования решения Tungsten Fabric в целях создания сети для экстремальных задач.

Главной стратегической целью ЦЕРН является углубление знаний о механизмах функционирования Вселенной. Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН), на территории которого установлен всемирно известный Большой Адронный Коллайдер (БАК), расширяет границы человеческих знаний за счет прорывных научных исследований в фундаментальной физике. В поисках мощного и высокоплотного коммутационного решения, готового сыграть роль в разгадке тайн Вселенной, ЦЕРН остановил свой выбор на компании Juniper Networks.

Эксперименты с БАК предполагают отслеживание столкновений протонов между собой в количестве до 1,7 млрд в секунду с генерацией объемов данных, превышающих 7,5 ТБ/с. Поскольку к новым открытиям приводят лишь некоторые из этих событий, поток данных подвергается фильтрации и сокращению до приемлемого уровня. Используемые в экспериментах с БАК системы автоматического инициирования и регистрации данных обеспечивают фильтрацию и сбор данных, а также мониторинг инфраструктуры. Предлагаемый компанией Juniper ассортимент коммутационного оборудования обеспечивает возможности высокопроизводительного сетевого взаимодействия для сбора данных и мониторинга инфраструктуры.

Женевский центр обработки данных ЦЕРН обеспечивает вычислительную поддержку всех его научных проектов, экспериментов и систем администрирования — от обнаружения неуловимых для объектива пентакварков и шармовых мезонов до ежедневной организации видеоконференций и реализации бухгалтерских задач. Сеть центров обработки данных поддерживает более 15 тыс. серверов и 260 тыс. процессорных ядер. Она позволяет исследователям по всему миру получать данные об экспериментах с БАК для аналитических целей. За последние 12 месяцев объем данных, перемещаемых в рамках этой сети, составил 370 петабайт.

Главное:

В целях подготовки своих центров обработки данных к новой волне научных открытий ЦЕРН ввел в эксплуатацию Ethernet-коммутатор QFX10008 фирмы Juniper для нового ядра сети центров обработки данных. Коммутатор QFX10008 отвечает требованиям ЦЕРН в плане быстрого и надежного сетевого взаимодействия и обеспечивает плотность портов, поддерживающих скорости передачи данных до 100 Гбит/с, с учетом неизбежного роста трафика. Ядро сети предполагает возможность масштабирования с 40 до 100 Гбит/с.

Коммутатор QFX обеспечивает возможности высокопроизводительного сетевого взаимодействия для сбора данных и мониторинга экспериментов с БАК. Многочисленные виртуальные маршрутизаторы, поддерживающие различные категории обслуживания, предусматривают различные типы трафика (такие как управление, контроль, обмен данными, мониторинг и моделирование), а также обеспечивают возможности повышения степени резервирования, балансирования нагрузки и увеличения эффективности работы сети.

Ethernet-коммутатор EX9200 компании Juniper, связывающий между собой 11 тыс. устройств, обеспечивает поддержку операций и экспериментов с БАК, а также функционирование систем мониторинга и защиты. Данная архитектура предусматривает высокую эксплуатационную надежность и масштабируемость технической сети.

Автоматизация позволила упростить процесс настройки и управления 400 маршрутизаторами и коммутаторами, функционирующими на территории ЦЕРН. Технология с открытым исходным кодом играет жизненно важную роль в удовлетворении исследовательских потребностей со стороны партнеров организации по всему миру.

Цитаты:

"Сетевое взаимодействие является самым важным элементом в работе ЦЕРН после энергоснабжения. Физикам необходимо направлять данные экспериментов в дата-центр, где осуществляется их обработка и рассылка нашим партнерам по всему миру. Кроме того, тысячам сотрудников требуется доступ к исследовательской базе данных, а также регулярный доступ к электронной почте и Интернету. Таким образом, при неработающей сети не работает и сам ЦЕРН. Компания Juniper предоставила сеть, обеспечивающую поддержку повседневной работы коллайдера и проведение экспериментов, , а также центра обработки данных и опорной сети".

— Тони Касс (Tony Cass), руководитель отдела ИТ-инфраструктуры ЦЕРН

"Компания Juniper очень гордится своим сотрудничеством с ЦЕРН, которое заключается во внедрении системы динамической автоматизации и надежной сети, а также содействии этой организации в подготовке к новой волне научных открытий, которые помогут нам лучше разобраться в тайнах нашей загадочной Вселенной".

— Джеймс Морган (James Morgan), вице-президент компании Juniper Networks по корпоративным продажам в регионе "Европа, Ближний Восток и Африка"

Дополнительные источники:

О компании Juniper Networks

Компания Juniper Nеtwоrks занимается решением сложных задач, связанных с организацией сетей в эпоху многооблачности. Для этого мы используем продукты, комплексные системы и сервисы, которые преображают работу и жизнь людей, а также их взаимодействие между coбой. Мы упрощаем процесс перехода к защищенной и автоматизированной многooблачной среде, обеспечивающей возможность создания защищенных сетей c элементами искусственного интеллекта, которые соединяют мир воедино. Дополнительную информацию можно найти на сайте компании Juniреr Nеtwоrks (www.juniper.net) или на страницах компании Juniper в социальных сетях Twitter, LinkedIn и Facebооk.

Наименования Juniper Netwоrks и Junоs, а также логотип Juniper Netwоrks являются зарегистрированными товарными знаками компании Juniper Netwоrks, Inc. и/или ее дочерних организаций в Соединенных Штатах Америки и других странах. Другие наименования могут являться товарными знаками соответствующих владельцев.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Pelin Murphy (Пелин Мёрфи), Juniper Networks, +44 (0) 1372 385 686, pelin@juniper.net