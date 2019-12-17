Китайские энергетические компании призывают к совместной борьбе с глобальным потеплением

ПЕКИН (BEIJING), 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Государственная компания State Grid Huzhou Power Supply Company вместе с другими предприятиями и организациями китайского энергетического сектора в этот четверг представили совместную инициативу по борьбе с климатическими изменениями в рамках внепрограммного мероприятия проходящей в Мадриде Конференции ООН по изменению климата COP25.

Авторы инициативы обратились к правительствам, общественным организациям, представителям бизнеса и простым гражданам по всему земному шару с призывом нарастить всеобщие усилия по сокращению выбросов углекислого газа, обнародованию соответствующей информации и созданию планов сокращения эмиссии парниковых газов в соответствии с положениями Парижского соглашения.

Они призвали мировую общественность совместными силами развивать отрасль возобновляемой энергетики, увеличивая долю электричества в конечном потреблении энергоресурсов. Участникам производственного сектора, по мнению авторов инициативы, следует внедрять методы и технологии экологичного производства и низкоуглеродной переработки отходов в целях сокращения объемов загрязняющих выбросов.

Для формирования "зеленых" цепочек поставок компаниям, представляющим все сегменты промышленности, следует общими усилиями продвигать экологически устойчивое развитие.

Кроме того, инициатива свидетельствует о необходимости оптимизации экологического планирования при развитии промышленных секторов с целью повышения энергоэффективности производства. Авторы документа уверены, что властям и компетентным организациям по всему миру следует всячески способствовать внедрению экологически безопасного транспорта, включая автомобили на новых источниках энергии, и поощрять "зеленое" потребление.

Для поддержки мер по сокращению эмиссии углекислого газа необходимо развивать экосистему торговли выбросами СО2 и "зеленого" финансирования.

В ходе презентации инициативы исполнительный директор Китайского общества энергетических исследований Ли Цзюньфэн (Li Junfeng) отметил, что представителям энергетической отрасли следует наращивать сотрудничество в аспектах противодействия изменениям климата, поскольку результаты новейших изысканий показывают, что выбросы парниковых газов при потреблении ископаемого топлива являются одной из ведущих причин глобального потепления.

Город Хучжоу в восточно-китайской провинции Чжэцзян стал своеобразной демонстрационной базой для концепции "экология + электричество". Местные власти создали новую энергетическую систему, в основе которой лежит принцип "максимально возможного использования электроэнергии, интеграции различных источников энергии, экологичности и эффективности". Новая экосистема ориентирована на содействие экологически безопасному производству и потреблению и уже позволила достичь заметного прогресса в сокращении объемов загрязнения воздуха выбросами диоксида углерода, твердых частиц и других вредных веществ.

Участники конференции назвали опыт Хучжоу одним из наиболее выдающихся примеров борьбы китайского энергетического сектора с изменениями климата.

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