OnePlus анонсировала дебют первого концептуального телефона на выставке CES

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) недавно сообщил о планах международной технологической компании провести собственное специальное мероприятие в рамках CES. 17 декабря 2019 года, в ходе празднования своего 6-го дня рождения, компания сообщила о предстоящей презентации первого концептуального телефона OnePlus Concept One на выставке СES 2020.

На протяжении первых шести лет своего существования OnePlus неизменно стремилась предоставлять клиентам лучшие технологии в мире. За это время компания представила 13 передовых смартфонов. Презентованный в этом году OnePlus 7 Pro стал первым в мире устройством, оснащенным дисплеем QHD+ AMOLED 90Hz. Появление этого гаджета установило новую планку для всей отрасли.

Амбиции OnePlus в технологической сфере постепенно изменились, перейдя от создания флагманских телефонов, не имеющих аналогов в современном мире, к выявлению истинного потенциала каждой технологической разработки. Отмечая сегодня свой шестой день рождения, компания официально сообщила о планах представить первый концептуальный телефон OnePlus Concept One.

Уже само название, Concept One, четко обещает, что устройство станет первым из обширной будущей серии, а также демонстрирует стремление OnePlus к внедрению инновационных технологий, обеспечивающих пользователям беспроблемное, эффективное и быстрое взаимодействие с устройствами нового поколения. OnePlus Concept One воплощает в себе концепцию инновационной технологичности и альтернативного дизайнерского подхода к созданию будущих смартфонов.

Презентация OnePlus Concept One будет проходить 7-10 января 2020 года с 10:00 до 17:00 на территории Wynn Las Vegas.

О компании OnePlus

OnePlus - международная компания-разработчик мобильных технологий, бросающая вызов традиционным техническим концепциям. Следуя своему слогану "Не успокаиваться на достигнутом", OnePlus создает устройства, характеризующиеся элегантным дизайном, премиальным качеством сборки и высокопроизводительными компонентами. Компания стремится создавать прочные связи и развиваться вместе с сообществом своих пользователей и преданных поклонников. Больше информации - на OnePlus.com .

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