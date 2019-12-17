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OnePlus анонсировала дебют первого концептуального телефона на выставке CES

ШЭНЬЧЖЭНЬ (SHENZHEN), Китай, 17 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Основатель и генеральный директор OnePlus Пит Лау (Pete Lau) недавно сообщил о планах международной технологической компании провести собственное специальное мероприятие в рамках CES. 17 декабря 2019 года, в ходе празднования своего 6-го дня рождения, компания сообщила о предстоящей презентации первого концептуального телефона OnePlus Concept One на выставке СES 2020.

OnePlus Concept One Event Announcement

На протяжении первых шести лет своего существования OnePlus неизменно стремилась предоставлять клиентам лучшие технологии в мире. За это время компания представила 13 передовых смартфонов. Презентованный в этом году OnePlus 7 Pro стал первым в мире устройством, оснащенным дисплеем QHD+ AMOLED 90Hz. Появление этого гаджета установило новую планку для всей отрасли.

Амбиции OnePlus в технологической сфере постепенно изменились, перейдя от создания флагманских телефонов, не имеющих аналогов в современном мире, к выявлению истинного потенциала каждой технологической разработки. Отмечая сегодня свой шестой день рождения, компания официально сообщила о планах представить первый концептуальный телефон OnePlus Concept One.

Уже само название, Concept One, четко обещает, что устройство станет первым из обширной будущей серии, а также демонстрирует стремление OnePlus к внедрению инновационных технологий, обеспечивающих пользователям беспроблемное, эффективное и быстрое взаимодействие с устройствами нового поколения. OnePlus Concept One воплощает в себе концепцию инновационной технологичности и альтернативного дизайнерского подхода к созданию будущих смартфонов.

Презентация OnePlus Concept One будет проходить 7-10 января 2020 года с 10:00 до 17:00 на территории Wynn Las Vegas.

О компании OnePlus

OnePlus - международная компания-разработчик мобильных технологий, бросающая вызов традиционным техническим концепциям. Следуя своему слогану "Не успокаиваться на достигнутом", OnePlus создает устройства, характеризующиеся элегантным дизайном, премиальным качеством сборки и высокопроизводительными компонентами. Компания стремится создавать прочные связи и развиваться вместе с сообществом своих пользователей и преданных поклонников. Больше информации - на OnePlus.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1055582/image.jpg 

Контактная информация для международных СМИ: Северная Америка: Эрик Заршенас (Eric Zarshenas), eric@oneplus.com; Джейн Нхо (Jane Nho), jane.nho@omeplus.com; Европа: Серена Педитто (Serena Peditto), serena.peditto@oneplus.com; Джеймс Патерсон (James Paterson), james.paterson@oneplus.com; Индия: Ишита Гровер (Ishita Grover), ishita.grover@oneplus.com; Критика Боламма (Krithika Bollamma B C),  krithika.bollamma@oneplus.com; тел.: +86-755-6188-2366

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