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Предстоящая выставка R+T Asia постановит новый рекорд посещаемости

Количество предварительно зарегистрировавшихся экспонентов превышает все ожидания организаторов

ШАНХАЙ (SHANGHAI), 19 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- В феврале 2020 года состоится ежегодная выставка международной отрасли изготовителей солнцезащитных изделий, дверей и ворот. По прогнозам организаторов, мероприятие должно поставить новый рекорд посещаемости и привлечь свыше 42 000 гостей и более 650 экспонентов.

Ознакомиться с полным мультимедийным релизом можно здесь: https://www.prnasia.com/mnr/vnu_20191218.shtml

Первоклассная выставка формата В2В R+T Asia будет проходить на территории Нового международного экспоцентра в Шанхае с 24 по 26 февраля будущего года. Мероприятие в очередной раз соберет всю элиту отрасли и представителей ведущих мировых СМИ. Ежегодная выставка является ведущим ежегодным событием для производителей и реализаторов штор, жалюзи и прочих изделий для оформления окон, внешних солнцезащитных систем, роллетов, промышленных дверей и ворот, гаражных и стояночных систем, автоматических дверей и сопутствующей продукции.

Организаторы 16-й сессии мероприятия сообщают об ошеломляющем росте числа регистрирующихся экспонентов и гостей выставки. В предстоящей сессии R+T Asia примут участие известные китайские предприятия, включая Yuma, Wistar, Dooya, Ruixiang, Bofu, Wintom, A-OK и Novo, а также крупные международные компании Vertilux, Dongwon Industry, Winplus, Kirayteks Tekstil, Ateja Tritunggal, Recasens, Tachikawa и многие другие.

Одним из наиболее привлекательных моментов выставки являются инициативы по установлению деловых контактов между участниками мероприятия. В число таких инициатив входят сервис подбора партнеров до начала выставки, программа Hosted Buyer (профессиональный покупатель), организованные туры, а также присутствие отраслевых СМИ и международных торговых ассоциаций.

Свыше 20 образовательных семинаров и мероприятий по налаживанию деловых связей привлекут дизайнеров интерьеров, архитекторов, инженеров-проектировщиков, застройщиков, дистрибьюторов, коммерческих агентов, ритейлеров, участников импортно-экспортной деятельности. Ведущим образовательным мероприятием в рамках выставки станет Международный саммит производителей дверей и окон (International Window and Door Summit), посвященный обсуждению новейших тенденций, технологий 5G, глобальных решений для "умного дома", смарт-парковок для транспорта, "умных" зданий и систем контроля доступа.

Участников и гостей выставки ждут специальные интерактивные платформы для презентации ведущих брендов мира, а также их инновационных продуктов и материалов.

Дополнительные возможности для развития бизнеса предоставит вспомогательная выставка Home Decoration Asia 2020 (HD+ Asia), центром внимания которой станут декоративный текстиль, уличная мебель и будущие тенденции для обустройства жилого пространства с особым акцентом на интегрированных системах "умного" дома. В мероприятии примут участие крупные технологические компании - Haier Smart Home, Konke Technology, Ruyi Wu Homedeco, Hengqun Trading, Pekkotex Import & Export, XPower - Xiangyu Technology, Fantem Technologies, Raysgem и т.д.

Организаторы выставки рекомендуют всем заинтересованным лицам пройти процедуру предварительной регистрации участников. Зарегистрировавшихся гостей ждут дополнительные преимущества в ходе R+T Asia 2020. Пройти процедуру регистрации можно по ссылке en.rtasia.net. См. также: https://youtu.be/KCbxBFjVrwI.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Доминика Карвала (Dominika Karwala), +86 21 6195 6099, dominika.karwala@vnuexhibitions.com.cn  

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