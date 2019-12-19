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ИИ-детектор полипов от компании PENTAX Medical получил европейский знак качества СЕ

ТОКИО (TOKYO), 19 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания PENTAX Medical, входящая в состав HOYA Group, сообщила, что ее продукт DISCOVERY™ получил одобрение на использование европейского знака качества СЕ. DISCOVERY™ представляет собой инновационный детектор полипов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), предназначенный для содействия эндоскопистам в поиске полипов при исследовании кишечника.

Продукт является результатом тесного сотрудничества между исследовательским центром PENTAX Medical в немецком Аугсбурге и партнерами из шести ведущих клинических учреждений по всему земному шару.  В процессе разработки устройства нового поколения для обучения программного обеспечения использовались свыше 120 000 файлов, полученных в результате 300 клинических исследований. Благодаря этому, DISCOVERY™ способен эффективно содействовать медицинским специалистам в детекции потенциальных полипов в режиме реального времени.

Система представляет из себя плоский монитор, обеспечивающий повышенное удобство в использовании и совместимость с любыми системами видеоэндоскопии от PENTAX Medical . Управление интуитивно понятным меню осуществляется посредством сенсорного экрана.

"Новое устройство предоставляет потрясающие преимущества пользователям. Мы стремимся внедрять технологии искусственного интеллекта в операционную комнату максимально удобным способом. Эта инновационная разработка даст докторам возможность получать оптимальные клинические результаты и повышать эффективность ухода за пациентами", - прокомментировал управляющий директор научно-исследовательского центра PENTAX Medical в Аугсбурге г-н Вольфганг Майер (Wolfgang Mayer).

PENTAX Medical привержено постоянно разрабатывать и внедрять технологии искусственного интеллекта в дополнительных медицинских сферах. Планомерно расширяя ассортимент своих продуктов, PENTAX Medical активно использует ИИ для наращивания собственных возможностей поддерживать пользователей оборудования и пациентов.

Профессор эндоскопии и молекулярной диагностики из Университета Эрлангена-Нюрнберга Тимо Рат (Timo Rath) отметил: "Одной из основных задач эндоскопистов является уменьшение частоты заболевания колоректальным раком. Уверен, что появление DISCOVERY повысит наш коэффициент выявления аденом, что, в свою очередь, приведет к снижению смертности от рака кишечника".

Д-р Сергей Кашин, заведующий эндоскопическим отделением Ярославской областной клинической онкологической больницы, отметил: "Компания PENTAX Medical, международный лидер в сфере медицинских технологий, представила эндоскопический ИИ-модуль на конференции UEG Week-2019 в Барселоне. Эта система - одно из первых решений на рынке, применяющее технологии искусственного интеллекта для выявления колоректальных полипов. Модуль предоставляет врачам эффективное новое решение для борьбы с колоректальным раком - третьей по распространенности формы рака, диагностируемой у 1,8 млн пациентов в год. Система использует передовые технологии ИИ для выявления предраковых очагов поражения с визуальным маркером в режиме реального времени, выполняя роль неизменно бдительного стороннего наблюдателя. Для демонстрации преимуществ и практической значимости этой системы в повышении процента выявления полипов необходимы дополнительные исследования. И наша команда готова принять в них участие".

PENTAX Medical планирует представить свой продукт на рынке весной 2020 года.

О компании PENTAX Medical
PENTAX Medical является подразделением HOYA Group. Миссия компании заключается в повышение стандартов лечения и качества медицинского обслуживания посредством предоставления лучших эндоскопических продуктов и сервисов с акцентом на КАЧЕСТВЕ, КЛИНИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЯХ И ПРОСТОТЕ.  
Создавая эндоскопические устройства и решения для нужд мирового медицинского сообщества, компания PENTAX Medical с головным офисом в Японии осуществляет активную деятельность в сфере НИОКР и располагает обширной сетью центров продаж и послепродажного обслуживания в различных регионах земного шара. 
Программа "Triple Arm" от PENTAX Medical ориентирована на содействие клиентам и медицинским организациям в реализации их обширных целей при помощи прозрачного партнерства и предоставления решений высочайшего качества. Компания помогает медицинским специалистам повышать результативность лечения пациентов посредством проверенных опытом решений, удовлетворяющих все потребности процесса медицинского обслуживания - от скрининга до полноценного лечения. Мы следуем неизменным ценностям, оказывая клиентам поддержку в повышении эффективности их деятельности и минимизации медицинских расходов. Мы повышаем комфорт и результативность лечения для пациентов и медицинских специалистов, предоставляя каждому члену медицинской команды возможность достигать оптимальных результатов при помощи высококачественных продуктов, повышения квалификации и оказания профессиональной поддержки.

Больше информации о PENTAX Medical см. на www.pentaxmedical.com

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Каори Кавашима (Kaori Kawashima), kaori.kawashima@pentaxmedical.com, +81-80-4794-5842

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