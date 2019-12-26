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JA Solar поставит модули для проекта сверхвысоковольтной передачи энергии

ПЕКИН (BEIJING), 26 декабря 2019 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar, ведущий мировой производитель высокоэффективных фотоэлектрических систем, сообщила о победе в тендере на поставку модулей мощностью 490 мВт для нужд проекта сверхвысоковольтной передачи (UHV) энергии, реализуемого компанией Huanghe Hydropower в провинции Цинхай. Система с планируемой производительностью на уровне 3,1 гВт представляет собой передовой показательный проект UHV. Он играет значительную роль в прикладном применении новых технологий и освоении новых возможностей для реализации инновационных проектов со сверхвысоковольтной передачей энергии.

Для нужд данного проекта компания JA Solar предоставит полуэлементные монокристаллические двусторонние модули PERC 9BB с двойным стеклянным покрытием, поспособствовав тем самым интеграции передовых фотоэлектрических продуктов и электросети UHV. Характеризуясь выходной мощностью на уровне 410 Вт и коэффициентом энергетического преобразования в 20,4%, эти сверхсовременные модули представляют собой настоящую коллекцию передовых технологий, включаяя двусторонние элементы, 9ВВ, а также полуэлементную конструкцию с двойным стеклянным покрытием. Технология 9ВВ способствует снижению потерь на сопротивление; полуэлементная конструкция повышает производительность системы в местах с малым уровнем освещения; а двойное стеклянное покрытие гарантирует повышенную адаптируемость к различным окружающим условиям. Кроме того, кремниевые пластины, используемые в данных модулях, проходят процедуру легирования галлием, что позволяет эффективно снизить коэффициент световой деградации (LID). Все эти технологии гарантируют оптимальную производительность модулей в процессе генерации электроэнергии. Обладая высокой надежностью и адаптируемостью к условиям окружающей среды, передовые продукты JA Solar успешно прошли испытания TUV Nord и Intertek и представляют собой идеальные решения для сокращения расходов на баланс системы (BOS) и LCOE.

Глава правления JA Solar г-н Цзинь Баофан отметил: "Huanghe Hydropower Development Co., Ltd - крупное энергетическое предприятие, входящее в состав State Power Investment Corporation. Компания располагает 20-летним опытом строительства и эксплуатации солнечных электростанций и является давним партнером JA Solar. Для нас большая честь сотрудничать с Huanghe Hydropower в реализации этого инновационного проекта. Мы планируем и дальше вместе с нашими коллегами продвигать масштабное внедрение высокоэффективных фотоэлектрических продуктов с целью достижения сетевого паритета в глобальном масштабе".

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Сунь Сяожуй (Xiaorui Sun), +86-10-6361-1888 x1698, bj.sunxr@jasolar.com

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