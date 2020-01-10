Certent и LucaNet создадут решения для упрощения процессов финансовой отчетности

РОЗВИЛЛ (ROSEVILLE), Калифорния, 9 января 2020 г. /PRNewswire/ -- Компания Certent, Inc., ведущий провайдер решений формата SaaS (программа как услуга) для контроля за раскрытием финансовой информации и компенсационных выплат долевыми инструментами, сегодня сообщила о заключении партнерского соглашения с LucaNet - передовым поставщиком решений для управления финансовыми показателями (FPM) с головным офисом в Берлине.

Программное обеспечение FPM от LucaNet охватывает все рабочие процессы финансового отдела, объединяя их в единую систему и формируя общую базу данных. ПО отвечает за все этапы подготовки консолидированных финансовых отчетов, составление финансовых планов и прочей отчетной документации. Пользователи получают доступ к комплексным данным за прошедшие периоды, текущим показателям в режиме реального времени, а также к прогностической финансовой информации, что гарантирует полную прозрачность внешнего и внутреннего бухгалтерского учета.

Платформа управления раскрытием финансовой информации от Certent получает содержащиеся в ПО LucaNet данные финансовых консолидированных отчетов, а также сведения финансового планирования и анализа, динамически связывая эту информацию с различными продуктами Microsoft и обеспечивая прямую интеграцию данных с отчетами руководства предприятий в Microsoft PowerPoint® или текстовыми отчетами, создаваемыми в Microsoft Word®, что позволяет гарантировать соответствие отчетной документации требованиям Комиссии США по ценным бумагам и фондовым рынкам (SEC), Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA) и других компетентных организаций. Преимуществом динамической прямой связи между всеми исходными точками данных и отчетной документацией является оперативное обновление информации в единственно возможной и верной версии отчетов.

Дэвид Ниссен (David J. Nissen), управляющий партнер компании PKF Mueller, одного из важнейших партнеров по имплементации решений LucaNet в США, так прокомментировал новое сотрудничество: "Партнерство LucaNet с Certent позволит предоставить клиентам программный комплекс, способный с высокой надежностью выполнять весь цикл работ по отчетности: от сбора, подготовки и презентации данных до окончательной подачи готовых отчетов компетентным органам".

"Комбинированный пакет предложений Certent и LucaNet изменит подход финансовых специалистов по всему миру к процессам сбора данных, подготовки консолидированных финансовых отчетов и составлению внутренней или внешней отчетности, - прокомментировал генеральный директор Certent, Inc. Хорхе Мартин (Jorge Martin). - Это вполне естественное для нас партнерство позволит обеим компаниям предоставить существующим клиентам дополнительные преимущества и сформировать комплексное предложение на базе привычных и понятных приложений Microsoft".

Интегрированный процесс консолидации и подачи отчетной документации позволяет компаниям эффективнее выполнять полный цикл финансового оформления собственных проектов. Кроме того, предприятия получают возможность объединять ключевые данные планирования и прогнозирования, что, в свою очередь, обеспечит оптимизацию процессов управления и внутренней текстовой отчетности, повышая эффективность работы финансовых специалистов и сокращая возможные риски.

"Сбор и консолидация точных данных является основой для формирования своевременных и безошибочных отчетов, - член правления и директор по продажам LucaNet Доминик Душон (Dominik Duchon). - Сочетание нашего решения для консолидации данных с обширным опытом Certent в области нормативно-правового соответствия и их продуктами для многоязычной отчетности даст LucaNet для расширения международного присутствия и обеспечит дополнительные преимущества нашим клиентам".

О компании Certent

Основанная в 2002 году компания Certent, Inc. создает "умные" и интуитивно понятные решения, помогающие клиентам оптимизировать текущие бизнес-процессы в соответствии с реалиями современного мира финансов. Наши передовые продукты для контроля за разглашением информации, составления описательных отчетов и управления активами поддерживают деловых и финансовых лидеров в вопросах повышения точности, экономии времени и выполнения больших объемов работ в кратчайшие возможные сроки. Наши решения просто и надежно внедряются в облачной среде и получают комплексную поддержку от наших квалифицированных специалистов с обширным опытом и всеобъемлющим географическим охватом. Продукты Сertent c легкостью интегрируются с существующими системами и источниками информации. Наша компания помогает вам пересмотреть подход к управлению хозяйственной деятельностью, рисками и нормативно-правовым соответствием. Предприятие осуществляет свою деятельность в семи странах мира, обслуживая свыше 2 400 государственных, частных компаний и предприятий, находящихся на этапе подготовки к IPO.

О компании LucaNet

Начиная с 1999 года, компания LucaNet является синонимом интеллектуальных программных решений и профессиональной компетенции в вопросах составления и управления консолидированной финансовой отчетностью. Наша цель - упрощать ваши повседневные рабочие задачи с помощью первоклассного программного обеспечения для управления финансовыми показателями. Мы предоставим вам индивидуальное решение вне зависимости от размеров вашего предприятия и отрасли его специализации. Свыше 2 600 клиентов в более чем 50 странах мира уже пользуются преимуществами нашего удобного программного обеспечения и профессиональных сервисов консалтинга. Познакомьтесь с возможностями LucaNet и вы узнаете, что консолидация, планирование и отчетность могут быть очень простыми процессами.

Контактная информация: Джуди Эш (Judy Ash), judy.ash@certent.com

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