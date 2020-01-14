Власти Ульяновской области планируют создать НОЦ мирового уровня в сфере здорового питания

Ульяновск, 14 января. Сегодня в Ульяновске прошло совещание под председательством губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, в ходе которого рассматривались вопросы организации социального питания в регионе. Как отметили участники совещания, социальное питание должно стать драйвером формирования современной наукоемкой пищевой и перерабатывающей промышленности мирового уровня в Ульяновской области.

Для реализации проекта было принято решение о подаче заявки на создание на территории региона первого научно-образовательного центра мирового уровня "Здоровое питание". НОЦ объединит региональные ВУЗы и ведущих профильных представителей высшей школы, таких как Московский государственный университет пищевых производств, Институт управления образованием РАО, Московский государственный университет технологий и управления. О готовности принять участие в проекте высказались их руководители Михаил Балыхин, Валентина Иванова, Сергей Неустроев. В качестве проектного офиса при создании НОЦ будет выступать АНО "Агентство здорового и социального питания", о создании которого в ноябре прошлого года объявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в рамках первой всероссийской конференции "Совершенствование системы питания в образовательных организациях", которая проходила в регионе.

Основная задача НОЦ – создание образовательно-научно-внедренческого трансрегионального полигона в области аграрных и биотехнологий, аккумулирующего новейшие технологии подготовки конкурентоспособных специалистов профильными ВУЗами, передовой научный задел исследовательских институтов, лучшие внедренческие практики бизнеса с целью организации прозрачной системы сопровождения и поддержки индустрии на всех этапах производства качественных, доступных органических продуктов питания, удовлетворяющих персональные потребности населения.

По словам экспертов, Ульяновская область лучше всего подходит для реализации такого проекта, так как регион является мощным индустриальным регионом с большим количеством крупных аграрных и пищевых производств. В регионе еще в 2014 году был принят закон о социальном питании, закрепивший требования к организации социального питания и регламентирующий оказание услуг в этой отрасли. В 2019 году Ульяновск был признан победителем всероссийского конкурса на лучшую муниципальную практику организации школьного питания.